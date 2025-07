Δεκαετής αποκλεισμός από την Ευρώπη λόγω στημένων

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία επέβαλε τη βαρύτατη ποινή στο κλαμπ, με οκτώ παίκτες και αξιωματούχους του να τιμωρούνται για όσα είχαν συμβεί στα ματς με την Αλασκέρτ (1-6, 1-1) στα προκριματικά του Conference League το καλοκαίρι του 2023.

Ο ποδοσφαιριστής, Νίκολα Τσέλεμπιτς, και ο αθλητικός διευθυντής, Ράνκο Κργκόβιτς αποκλείστηκαν δια παντός από το ποδόσφαιρο, με άλλους παίκτες να τιμωρούνται με οκταετείς αποκλεισμούς.



Παράλληλα, έγιναν γνωστές τιμωρίες και σε δύο μέλη της σερβικής Ραντνίτσκι, ενώ στο σκάνδαλο εμπλέκεται και ο Έλληνας τερματοφύλακας Χρήστος Ψωμιάδης, στον οποίον επιβλήθηκε αποκλεισμός οκτώ ετών!



Η Άρσεναλ θα κληθεί επίσης να καταβάλει πρόστιμο μισού εκατομμυρίου ευρώ, με την UEFA να ζητά από τη FIFA να αποκτήσουν οι ποινές παγκόσμια ισχύ.

🚨 🇲🇪 Arsenal Tivat from Montenegro are KICKED OUT of European competitions for period of 10 YEARS!



❌ 🇲🇪 Arsenal Tivat were KICKED OUT due to fixing a 2023/24 Conference League - QR1 match:



🇲🇪 Arsenal Tivat vs 🇦🇲 Alashkert 1-6 pic.twitter.com/RLzj0GNrgN