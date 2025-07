Οι τέσσερις επιλογές της Γιουνάιτεντ – Το φαβορί για την κορυφή της επίθεσης

Η διαφαινόμενη αποχώρηση του Ράσμους Χόιλουντ ανοίγει τον δρόμο στη Γιουνάιτεντ για την πολυπόθητη απόκτηση νέου σέντερ φορ!

O χρόνος κυλάει και η έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πλησιάζει! Την προσεχή Δευτέρα ο Ρούμπεν Αμορίμ και οι ποδοσφαιριστές του ολοκληρώνουν τις διακοπές τους και επιστρέφουν στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου. Όλα αυτά την ώρα που οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν μείνει αρκετά πίσω στις μεταγραφές. Δεν έχουν αποκτήσει τους ποδοσφαιριστές που χρειάζονται αφήνοντας τον προπονητή τους στην ουσία χωρίς νέα υλικά.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά και δημιουργεί έντονη ανησυχία στους οπαδούς της ομάδας. Μοναδική ηχηρή προσθήκη μέχρι στιγμής η μεταγραφή του Ματέους Κούνια από τη Γουλβς. Πέραν αυτού όμως, ο Ρούμπεν Αμορίμ χρειάζεται ένα ακόμη ποιοτικό επιθετικό. Έναν σέντερ φορ που θα γεμίζει την αντίπαλη περιοχή και θα οδηγεί την ομάδα με το σκοράρισμά του.

Η πώληση του Χόιλουντ ξεμπλοκάρει τη μεταγραφή νέου επιθετικού στη Γιουνάιτεντ

Το ρεπορτάζ της ισπανικής The Athletic αναφέρει πως η απόκτηση επιθετικού εξαρτάται απόλυτα με την πώληση του Ράσμους Χόιλουντ. Η διοίκηση των «Κόκκινων Διαβόλων» θέλει πρώτα να απεμπλακεί από τον Δανό και στη συνέχεια να επενδύσει τα εκατομμύριά της για τον αντικαταστάτη του. Επικρατέστερος αυτή τη στιγμή για τη θέση είναι ο Μπράιαν Μπουεμό της Μπρέντφορντ.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» εξετάζουν ακόμη τρεις περιπτώσεις όμως ο Καμερουνέζος έχει τον πρώτο λόγο! Οι εναλλακτικές είναι οι: Όλι Γουότκινς (Άστον Βίλα), Ουγκό Εκιτικέ (Άιντραχτ Φρανκφούρτης) και Βίκτορ Γιόκερες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας).

Ollie Watkins has emerged as a potential target up front for Manchester United if Rasmus Hojlund leaves, although #MUFC are currently focusing on agreeing terms for Bryan Mbeumo.



They would ideally add Mbeumo to their squad in time for the start of pre-season training at… pic.twitter.com/Fll02g6Oba