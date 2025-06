Επίσημο: Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο σπίτι της!

Στις 10 Αυγούστου θα επιστρέφει και επίσημα με τις εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί στο 100%. Μια συγκλονιστική στιγμή για τον σύλλογο και τους οπαδούς των Καταλανών να περίμεναν εδώ και μήνες αυτό το «όνειρο»!

H ενημέρωση της Μπαρτσελόνα:

Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει επίσημα την επιστροφή της στο γήπεδό της, το Spotify Camp Nou, στις 10 Αυγούστου 2025 – ένα ορόσημο που θα σηματοδοτήσει τη μερική επαναλειτουργία του νέου γηπέδου του συλλόγου στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου μεταμόρφωσης της Espai Barça. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Τροπαίου Joan Gamper, μιας πολύ ξεχωριστής εκδήλωσης για τους οπαδούς της Μπάρτσα, με περισσότερες λεπτομέρειες να ανακοινώνονται σύντομα.

Αυτή η επιστροφή αντιπροσωπεύει μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο και τους οπαδούς του. Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια σημαντικών ανακαινίσεων και μια προσωρινή μετεγκατάσταση στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys, η Μπαρτσελόνα θα νιώσει ξανά τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου στον θρυλικό της ναό, στην καρδιά του Les Corts. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αυτή η επιστροφή θα συμβεί ενώ συνεχίζονται οι κατασκευαστικές εργασίες σε διάφορες περιοχές του σταδίου.

Οι υπόλοιπες εργασίες περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της νέας τρίτης βαθμίδας, του διπλού VIP ring, την εγκατάσταση της στέγης και τις τελευταίες πινελιές σε διάφορους εσωτερικούς χώρους, καθώς και την αστική ανάπτυξη της γύρω περιοχής του σταδίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Σύλλογος θα προσπαθήσει να διασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο άνεσης για τα μέλη, τους οπαδούς και τους επισκέπτες του Spotify Camp Nou, διευκολύνοντας την πρόσβαση και προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

