Πώς η νίκη του Μεξικού... μείωσε τις πιθανότητές του να βγει πρώτο στον όμιλο!

Πολυνίκης στην ιστορία του Gold Cup το Μεξικό, ξεκίνησε με νίκη την προσπάθειά του στη διοργάνωση επικρατώντας 3-2 της Δομινικανής Δημοκρατίας στην πρεμιέρα του Λος Άντζελες.

Παραδόξως όμως, το θετικό αυτό αποτέλεσμα μείωσε τις πιθανότητες της παρέας του Ορμπελίν Πινέδα να κατακτήσει την πρωτιά στον όμιλο!

Κι αυτό γιατί οι Μεξικανοί αναμενόταν, βάσει στατιστικής, να νικήσουν με τουλάχιστον τρία τέρματα τους αδύναμους Δομινικανούς, με τη διαφορά ενός γκολ να ρίχνει κατά 3% το ποσοστό της Τρι για να περάσει ως πρώτη.

Ασφαλώς, αυτό παραμένει αρκετά υψηλό (68%), με την Κόστα Ρίκα να ακολουθεί αρκετά πίσω (28%), πριν το... Σουρινάμ (4%) και τη Δομινικανή Δημοκρατία (0,2%).

