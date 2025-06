Εθνική Παλαιστίνης: Το φως που έσβησε στο 90+7'

Μουντιάλ 2026. Ένα όνειρο για την εθνική Παλαιστίνης που έσβησε οριστικά και μαζί του χάθηκε και η ελπίδα για μία δόση... χαράς, αισιοδοξίας μέσα στη μαυρίλα του πολέμου.

Βέβαια, οι πληγές ενός πολέμου και των αμέτρητων φρικαλεοτήτων που αυτός προκαλεί εδώ και δύο χρόνια στην πολύπαθη Παλαιστίνη δεν είναι δυνατόν να επουλωθούν από κανέναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Οι εξορισμένοι από την ίδια τους τη χώρα διεθνείς ποδοσφαιριστές της Παλαιστίνης όμως, ήθελαν αυτή την πρόκριση όχι για τη διάκριση, αλλά για τον λαό της χώρας που υποφέρει. Εξάλλου, για αυτούς έπαιζαν.

«Παλέψτε για τους ανθρώπους που δολοφονούνται! Να θυμάστε ότι παίζετε για την Παλαιστίνη, εκπροσωπείτε τον κόσμο που ζει στις σκηνές, που δεν μπορεί να βρει ένα κομμάτι ψωμί να φάει. Βγείτε έξω και παλέψτε για αυτούς τους ανθρώπους». Τα συγκινητικά λόγια του προπονητή της Παλαιστίνης, Εχάμπ Αμπού Γιαζάρ, στο ημίχρονο της αναμέτρησης με το Ιράκ τον περασμένο Μάρτιο γροθιά στο στομάχι.

Αρκούσαν για να κινητοποιήσουν τους παίκτες του. Το «θαύμα» έγινε στο φινάλε, ένα γκολ στο 88' κι άλλο ένα στο 90+7' και ανατροπή για την Παλαιστίνη που νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Ιράκ. Η μοίρα όμως το ήθελε έτσι που το βράδυ της Τρίτης (10/06), ένα άλλο γκολ στο 90+7' έκοψε σαν μαχαίρι την λαχτάρα των παικτών και όσων αυτοί αντιπροσώπευαν...

Απέναντι στο Ομάν, η Παλαιστίνη ήθελε μόνο νίκη για μπορέσει να προκριθεί στην τέταρτη φάση των ασιατικών προκριματικών για το Μουντιάλ το 2026. Ένα παιχνίδι, που όπως και άλλα πριν από αυτό, αναγκάστηκαν να δώσουν μακριά από το... σπίτι τους. Ο Καρούμπ άνοιξε το σκορ στο 49' όμως ο χρόνος «πάγωσε» στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Incredible scenes as a last minute goal helps Palestine 🇵🇸 beat Iraq 🇮🇶 in the World Cup 2026 qualifiers. pic.twitter.com/hfEPJ0mrMz

Κάνοντας μία όχι και τόσο μακρινή αναδρομή, η εθνική ομάδα της Παλαιστίνης έγινε επίσημο μέλος της FIFA μόλις το 1998. Ήταν το 2014 όταν και γεύτηκε την πρώτη της μεγάλη χαρά κατακτώντας το AFC Challenge Cup, ένα ετήσιο τουρνουά εθνικών ομάδων της Ασίας.

Έναν χρόνο μετά, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, στο Κύπελλο Ασίας, στο οποίο τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της. Για την ίδια διοργάνωση το 2024, η Παλαιστίνη είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι τους «16», γεγονός ιστορικό σε μία χρονική περίοδο που ο πόλεμος ήδη μαινόταν.

🎥 - Earlier today, Oman won a controversial penalty in the 97th minute which they’ve scored to tie the game at 1-1. Palestine will not participate at the WC as they’re eliminated



📷: @EwanMacKenna pic.twitter.com/t1N04vUySy