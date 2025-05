Οι οπαδοί της Μπόντο έκαναν τους παίκτες της Τότεναμ να… χάσουν τον ύπνο τους

Οι οπαδοί των γηπεδούχων σε μια συνηθισμένη τακτική, τοποθέτησαν πυροτεχνήματα περιμετρικά του ξενοδοχείου όπου διέμειναν οι Λονδρέζοι και αυτά άρχισαν να ενεργοποιούνται περί τις 02:37 τα χαράματα.

Φυσικά στόχος ήταν να χάσουν τον ύπνο τους ο Ποστέκογλου και οι παίκτες του ώστε να μην καταφέρουν να υπερασπιστούν με επιτυχία το υπέρ τους 3-1 από το πρώτο παιχνίδι, με φόντο τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ…

🎆🇳🇴 At 2:37am, Bodø/Glimt fans set off fireworks outside Tottenham's hotel ahead of the Europa League semi-final tonight. 👀 pic.twitter.com/OHXK6LcUOC