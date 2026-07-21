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Η νέα φανέλα της Μίλαν έχει άρωμα… Αθήνας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η νέα φανέλα της Μίλαν έχει άρωμα… Αθήνας!

Η Μίλαν παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή της για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η πόλη που κρύβεται πίσω από αυτή είναι η Αθήνα!

Τη νέα εκτός έδρας φανέλα της παρουσίασε η Μίλαν, η οποία είναι συνδεδεμένη με την Αθήνα και το Champions League που κατέκτησε το 2007.

Συγκεκριμένα, τον επόμενο Μάιο συμπληρώνονται 20 χρόνια από την τελευταία κατάκτηση του Champions League από τους «ροσονέρι», η οποία ήρθε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ με τη νίκη με 2-1 στον τελικό κόντρα στη Λίβερπουλ.\

Έτσι, η εκτός έδρας φανέλα της Μίλαν είναι εμπνευσμένη από αυτή τη μεγάλη στιγμή, όπως αποτυπώνεται και από το εντυπωσιακό βίντεο που αναφέρει στη λεζάντα του: «Από τις στάχτες στην Αθήνα».

sport-fm.gr 

 

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