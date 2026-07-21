Η νέα φανέλα της Μίλαν έχει άρωμα… Αθήνας!

Τη νέα εκτός έδρας φανέλα της παρουσίασε η Μίλαν, η οποία είναι συνδεδεμένη με την Αθήνα και το Champions League που κατέκτησε το 2007.

Συγκεκριμένα, τον επόμενο Μάιο συμπληρώνονται 20 χρόνια από την τελευταία κατάκτηση του Champions League από τους «ροσονέρι», η οποία ήρθε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ με τη νίκη με 2-1 στον τελικό κόντρα στη Λίβερπουλ.\

Έτσι, η εκτός έδρας φανέλα της Μίλαν είναι εμπνευσμένη από αυτή τη μεγάλη στιγμή, όπως αποτυπώνεται και από το εντυπωσιακό βίντεο που αναφέρει στη λεζάντα του: «Από τις στάχτες στην Αθήνα».

From ashes to Athens 🔥



Introducing the 26/27 @pumafootball x AC Milan Away Kit. For those who believe that after Istanbul, there’s always Athens. Out now. pic.twitter.com/8GPpdOfAx6 — AC Milan (@acmilan) July 21, 2026

sport-fm.gr