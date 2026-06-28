Παίζει... ρέστα για Τονάλι η Τότεναμ

Ο Σάντρο Τονάλι αποτελεί τον μεγάλο καλοκαιρινό στόχο της Τότεναμ, με τον ιταλικό χαφ της Νιούκαστλ να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου μεταγραφικού ενδιαφέροντος από τα «σπιρούνια».

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος μέσος θεωρείται ένας από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές της αγοράς, με την Τότεναμ να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό της και να ενισχύσει καθοριστικά τη μεσαία της γραμμή.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η αγγλική ομάδα εμφανίζεται έτοιμη να κάνει «all in» για την απόκτησή του, προσφέροντας στον Ιταλό συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 16,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η οικονομική πρόταση αυτή έχει ήδη φέρει τον παίκτη σε σκέψεις σχετικά με το ενδεχόμενο μετακόμισης στο Λονδίνο.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της μεταγραφής δεν εξαρτάται μόνο από τον ποδοσφαιριστή, καθώς θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία και με τη Νιούκαστλ, η οποία θα χρειαστεί να ικανοποιηθεί οικονομικά προκειμένου να δώσει το «πράσινο φως» για την αποχώρησή του.

Τη φετινή σεζόν ο Σάντρο Τονάλι πραγματοποίησε 53 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ.

novasports.gr