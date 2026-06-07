Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ελλάδα-Ιταλία

Η Εθνικής Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε στις 22:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο την Εθνική Ιταλίας, με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσφέρεται σε απόδοση 2.05 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.55 και η επικράτηση των Ιταλών στα 3.35.

Το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.18 και το να σκοράρει η Ελλάδα πέραν του 1,5 γκολ στα 2.02. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος, το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα αποτιμάται στα 2.37 και το να μπει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με αυτογκόλ στα 30.00. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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