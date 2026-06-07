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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ελλάδα-Ιταλία

ΓΗΠΕΔΟ

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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ελλάδα-Ιταλία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Εθνικής Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε στις 22:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο την Εθνική Ιταλίας, με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσφέρεται σε απόδοση 2.05 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.55 και η επικράτηση των Ιταλών στα 3.35.

Το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.18 και το να σκοράρει η Ελλάδα πέραν του 1,5 γκολ στα 2.02. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος, το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα αποτιμάται στα 2.37 και το να μπει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με αυτογκόλ στα 30.00. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

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