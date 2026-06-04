Πήρε «σκούπα» στη Ρεάλ ο Μουρίνιο: Οι 5 αστέρες που «τελειώνει» και οι πρώτες μεταγραφές

Το προεκλογικό θερμόμετρο στη Μαδρίτη έχει χτυπήσει «κόκκινο» και οι εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «A Bola»,ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει ήδη έτοιμη τη «μαύρη λίστα» του για το ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει της σεζόν 2026/27.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ παρουσίασε επίσημα τον Πορτογάλο τεχνικό ως τον εκλεκτό του για τον πάγκο των «μερένχες», σε περίπτωση που επικρατήσει στις κρίσιμες προεδρικές εκλογές της 7ης Ιουνίου. Η κίνηση αυτή ήρθε ως άμεση απάντηση στον αντίπαλό του, Ενρίκο Ρικέλμε, ο οποίος προκάλεσε πάταγο εξασφαλίζοντας τις μεταγραφές των Έρλινγκ Χάαλαντ και Ρόντρι από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η «μαύρη λίστα» του Μουρίνιο

Ο Μουρίνιο δεν έχασε χρόνο και φέρεται να έχει ήδη ενημερώσει τον Πέρεθ για τους παίκτες που δεν υπολογίζει, προχωρώντας σε ριζικό ξεσκαρτάρισμα με ονόματα που προκαλούν τεράστια έκπληξη.

Η λίστα των παικτών που βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου περιλαμβάνει τους:

Ροντρίγκο

Εντουάρντο Καμαβίνγκα

Ντάνι Θεμπάγιος

Φραν Γκαρθία

Ραούλ Ασένθιο

Την ίδια στιγμή, εκτός των πλάνων του Πορτογάλου για το μέλλον, αλλά για διαφορετικό λόγο, βρίσκονται και οι Νταβίντ Αλάμπα και Ντάνι Καρβαχάλ, των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται και δεν αναμένεται να ανανεωθούν.

Οι πρώτες μεταγραφικές ενισχύσεις

Παράλληλα με τις αποχωρήσεις, το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη «κλεισμένες» τις πρώτες της μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν και επίσημα το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για τον Ολλανδό δεξί μπακ Ντένζελ Ντάμφρις και τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό Ιμπραΐμα Κονάτε, δύο ποδοσφαιριστές που επιλέχθηκαν για να αποτελέσουν τη βάση της αμυντικής γραμμής πάνω στην οποία ο «Special One» θέλει να χτίσει τη νέα του ομάδα.

Η 7η Ιουνίου πλησιάζει και το αποτέλεσμα της κάλπης δεν θα κρίνει μόνο τον επόμενο πρόεδρο της «Βασίλισσας», αλλά θα πυροδοτήσει και μια άνευ προηγουμένου μεταγραφική καταιγίδα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

monobala.gr