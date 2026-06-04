Και με τη βούλα από τη Masia στο Λεβερκούζεν ο Κάρλες Μαρτίνεθ

Από τον Κάσπερ Χιούλμαντ, στον Κάρλες Μαρτίνεθ Νοβέλ.

Μέσα σε λίγη ώρα κι αφού πρώτα αποχαιρέτησε τον Δανό προπονητή, η Λεβερκούζεν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού για την επόμενη διετία.

O 42χρονος προπονητής βρισκόταν στον πάγκο της Τουλούζ μέχρι και το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026. Έχει περάσει από τη Masia, είναι της καταλανικής σχολής μαζί με τους συνεργάτες του και τους εμπιστεύθηκε το γερμανικό κλαμπ.

Ο Χιούλμαντ αποχαιρέτησε έπειτα από μόλις μια σεζόν, κατά την οποία έφτασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας και στους «16» του Champions League.

sport-fm.gr