Η Γιουβέντους δεν πουλάει τον Γιλντίζ

Η Γιουβέντους δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον Κενάν Γιλντίζ, ενώ επιθυμεί να διατηρήσει και τον Ντούσαν Βλάχοβιτς στο ρόστερ της, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Νταμιέν Κομολί.

Οι «μπιανκονέρι» ολοκλήρωσαν τη σεζόν στην έκτη θέση της Serie A και θα αγωνιστούν στο Europa League της επόμενης περιόδου, μετά την αποτυχία εξασφάλισης θέσης στο Champions League.

Ο Κομολί παραδέχθηκε πως η απογοητευτική χρονιά αναγκάζει τη Γιουβέντους να προσαρμόσει τα μεταγραφικά της πλάνα, επισημαίνοντας ωστόσο πως βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τον ιδιοκτήτη Τζον Έλκαν και τον προπονητή Λουτσιάνο Σπαλέτι για τις αλλαγές που απαιτούνται.

«Θα χρειαστεί να πουλήσουμε έναν ακόμη παίκτη σε σχέση με ό,τι είχαμε αρχικά σχεδιάσει. Συμφωνήσαμε πως αυτό είναι λογικό», δήλωσε ο Γάλλος παράγοντας στην “La Repubblica”. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδυναμωθούμε. Κάθε παίκτης που θα αποχωρεί θα αντικαθίσταται από κάποιον ίδιου ή και υψηλότερου επιπέδου».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο παραχώρησης του νεαρού Γιλντίζ, ο Κομολί ήταν κατηγορηματικός. «Σίγουρα όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντίθετα, παραδέχθηκε ότι παραμένει αβέβαιο το μέλλον του Βλάχοβιτς στο Τορίνο. «Θα θέλαμε να συνεχίσουμε μαζί του, αλλά δεν γνωρίζω ακόμη πώς. Μας είπε να συναντηθούμε στο τέλος της σεζόν και αυτό είναι όλο», είπε.