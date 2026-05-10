Πάνε για φινάλε θρίλερ στη Σκωτία: Η Σέλτικ υπέταξε τη Ρέιντζερς και μείωσε στον πόντο από τη Χαρτς!

Η Σέλτικ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι κόντρα στη Ρέιντζερς με 3-1 και μείωσε τη διαφορά από τη Χαρτς του Κυζιρίδη στο -1 με δύο αγωνιστικές να απομένουν.

Το χειρότερο... σενάριο για τη Χαρτς του Κυζιρίδη ήρθε από το ντέρμπι της Σέλτικ με τη Ρέιντζερς καθώς η πρώτη επικράτησε με 3-1 και μείωσε τη διαφορά στο -1 με δύο αγωνιστικές να απομένουν.

Οι «μπλε» μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και κατάφεραν να προηγηθούν με τον Μουρ μόλις στο 9ο λεπτό, βάζοντας φωτιά στο ντέρμπι από νωρίς ωστόσο η Σέλτικ βρήκε τον δρόμο της ισοφάρισης πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 25λεπτο χάρη στον Γιουν στο 23ο λεπτό, με το 1-1 να είναι το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Σέλτικ ήταν σαφώς καλύτερη και μέσα σε τέσσερα λεπτά καθάρισε το ντέρμπι με πρωταγωνιστή τον Μαέντα. Αρχικά στο 53ο λεπτό ο Ιάπωνας επιθετικός ολοκλήρωσε την ανατροπή και στο 57' με ένα αδιανόητο ψαλίδι διαμόρφωσε το τελικό 3-1, βγάζοντας οριστικά εκτός κούρσας πρωταθλήματος τη Ρέιντζερς.

Από την άλλη, η ίδια μείωσε στο -1 από τη Χαρτς του Κυζιρίδη με δύο αγωνιστικές να απομένουν. Στην επόμενη στροφή η Σέλτικ φιλοξενείται από τη Μάδεργουελ ενώ η Χαρτς υποδέχεται τη Φάλκιρκ.

