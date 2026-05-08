Κι αν τον λένε γυρολόγο, ο Σάντσο είναι ο... καλύτερος

Αν δεν το θυμάται κάποιος, ακόμα δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Κι όμως η τελευταία τριετία τον έχει βρει σε τρεις διαφορετικές ομάδες, με τις οποίες ο Τζέιντον Σάντσο έχει καταφέρει να διεκδικήσει όλα τα τρόπαια των διοργανώσεων της UEFA, αφού πλέον έφτασε και στην Πόλη για να πάρει το Γιουρόπα Λιγκ!

Ο Σάντσο θα μπορεί να ισχυριστεί ότι οι διαφορετικοί δανεισμοί σε κάθε αγωνιστική περίοδο, τελικά μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ καλό. Προφανώς και είναι κάτι φοβερά σπάνιο αυτό που έχει καταφέρει, όμως, ο Άγγλος εξτρέμ αυτή τη στιγμή μένει στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

Μετά και την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του φετινού Γιουρόπα Λιγκ, το οποίο θα διεκδικήσει απέναντι στη Φράιμπουργκ στην Πόλη, ο Σάντσο δίνει το «παρών» επί τρία σερί χρόνια σε κάθε παιχνίδι που κρίνει τον τροπαιούχο σε καθεμιά από τις διοργανώσεις της UEFA!

Το 2024 το έκανε ως μέλος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, στη δεύτερη θητεία του στη Βεστφαλία. Ήταν, μάλιστα, βασικός στο Λονδίνο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επιβλήθηκε 2-0 της γερμανικής ομάδας για ν' ανέβει ακόμα μια φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Έπειτα, το 2025, ως μέλος της Τσέλσι, πάλι με δανεισμό έφτασε στον τελικό του Conference League. Οι «μπλε» επιβλήθηκαν 4-1 της Μπέτις με ανατροπή, με τον Σάντσο να περνάει στον αγωνιστικό χώρο στο 61ο λεπτό, στο ματς που διεξήχθη στο Βρότσλαβ.

Τώρα, ετοιμάζεται για την Κωνσταντινούπολη, για το μεγάλο παιχνίδι του Γιουρόπα Λιγκ. Και μπορεί να μη βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Ουνάι Έμερι, αλλά και πάλι θα είναι εκεί. Και θα κυνηγήσει ξανά τον τίτλο...

Διόλου άσχημα για... γυρολόγος, έτσι;

