Χάνει άλλο ένα ντέρμπι ο Σαλάχ, αναμονή για Ίσακ

Ο Μο Σαλάχ δεν είναι ακόμα σε θέση να μπει σε φουλ ρυθμούς και να μπορεί να υπολογίζεται από τον Άρνε Σλοτ για τις εναπομείνασες αγωνιστικές υποχρεώσεις της Λίβερπουλ στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ λογικά θα προλάβει έστω κι ένα παιχνίδι για ν' αποχαιρετήσει τον κόσμο της ομάδας του εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά αυτό δεν θα είναι απέναντι στην Τσέλσι.

Οι «κόκκινοι» κοντράρονται με τους «μπλε» το μεσημέρι του Σαββάτου και ούτε ο «Φαραώ», αλλά ούτε και ο Άλισον θα είναι στη διάθεση του προπονητή τους.

Παράλληλα, ο Μαμαρντασβίλι ακόμα δεν δείχνει να μπορεί να επιστρέψει, άρα ο Γούντμαν θα συνεχίσει κάτω απ' τα γκολπόστ, ενώ, ο Ίσακ προπονείται κανονικά από την Πέμπτης και ο Σλοτ θ' αποφασίσει την τελευταία στιγμή για τον Σουηδό.