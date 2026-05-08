Αγγλική «μάχη» για Μπαρκολά!

Η σεζόν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι ομάδες ξεκινούν από τώρα να χτίζουν το ρόστερ της νέας σεζόν.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στα στρατόπεδα της Άρσεναλ, αλλά και τις Λίβερπουλ, με τις δύο ομάδες να θέλουν να ενισχυθούν σημαντικά στη μεσοεπιθετική τους γραμμή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί «κόκκινοι» και «κανονιέρηδες» έχουν εστιάσει στον Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο νεαρός Γάλλος πραγματοποιεί και φέτος μία εκπληκτική χρονιά με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, με 12 γκολ και επτά ασίστ σε συνολικά 45 εμφανίσεις .

Βέβαια ο 23χρονος δεν ξεκινάει συνήθως βασικός, καθώς οι Κβαρατσχέλια και Ντουέ έχουν πάντοτε τον πρώτο λόγο στην 11άδα του Λουίς Ενρίκε.

🚨 Paris Saint-Germain winger Bradley Barcola is on the radar of Liverpool, Barcelona and Arsenal.



PSG could be willing to let him go if their valuation is met.



(Source: @SkySportDE) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 8, 2026

