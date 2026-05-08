Τα 156 δευτερόλεπτα του ημιτελικού και η... ευλογία του Τζέραρντ

Για τους οπαδούς της Άστον Βίλα έγινε ο... κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Στη δική του συνείδηση, απέχει μισό βήμα από την κορυφαία ποδοσφαιρική του στιγμή. Αν κι εκείνη, ίσως τελικά να ήρθε πριν από μια 4ετία. Ο ΜακΓκιν «εκτελώντας» δις σε 156 δευτερόλεπτα τη Φόρεστ, οδήγησε τους Villans στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ και έκανε υπερήφανο - μαζί με άλλους - και τον Στίβεν Τζέραρντ...

Ο ηγέτης τους. Ο άνθρωπος που στην πλευρά του Μπέρμιγχαμ με το μπλε και το μωβ χρώμα, θα μνημονεύουν ως έναν από τους πιο σημαντικούς ήρωες της σύγχρονης εποχής στο «Βίλα Παρκ».

Ένας ποδοσφαιριστής που κουβάλησε από το 2019 και την εξασφάλιση της ανόδου στην Πρέμιερ, μέχρι και αυτή τη στιγμή με την ομάδα να βρίσκεται στον τελικό της Πόλης, για να διεκδικήσει το Γιουρόπα Λιγκ απέναντι στην Φράιμπουργκ.

Ο Τζον ΜακΓκιν με δυο φοβερά αριστερά πλασέ σε διάστημα 156 δευτερολέπτων στο δεύτερο ημίχρονο της ρεβάνς των ημιτελικών με τη Φόρεστ, έπιασε ακόμα ένα milestone στη θητεία του στους Villans.

Ο ηγέτης του κλαμπ έκανε αυτό που έπρεπε για να βρεθεί η Άστον Βίλα στην τελευταία ημέρα της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με θρίαμβο μπροστά στον κόσμο του συλλόγου.

Και τώρα, ο Στίβεν Τζέραρντ, ο άνθρωπος που το 2022 τον είχε χρίσει αρχηγό, προφανώς θα δηλώνει υπερήφανος. Η... ευλογία του Stevie G άλλαξε επίπεδο τον ΜακΓκιν. Κι εκείνος το αντιλαμβάνεται και του το αναγνωρίζει. Όπως αναγνώρισε σε κάθε προπονητή με τον οποίο συνεργάστηκε, όσα έμαθε. Από τον Στιβ Μπρους και τον Ντιν Σμιθ έως τον Ουνάι Έμερι.

Ο modern - hero της Άστον Βίλα είναι από τη Σκωτία, φορά το περιβραχιόνιο και ονειρεύεται τη μεγάλη στιγμή στην Πόλη. Με τα χέρια του να κρατούν γερά το ευρωπαϊκό...

