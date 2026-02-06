Ο τρίτος Κύπριος που ήρθε... με θόρυβο, ετοιμάζεται για ντεμπούτο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O Kάστανος βρήκε τους Χάμπο και Κακουλλή στον Άρη κι ετοιμάζεται να μπει κι αυτός δυνατά στην ομάδα της Λεμεσού

Η μεταγραφή του Γρηγόρη Κάστανου στον Άρη συνοδεύτηκε με αρκετά θετικά σχόλια κι αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ο Κύπριος διεθνής μπορεί να δώσει πολλά πράγματα στην ομάδα της Λεμεσού. Το πρώτο δείγμα κατά πάσα πιθανότητα θα το δούμε την ερχόμενη Δευτέρα (19:00), οπότε και είναι πολύ πιθανόν να πάρει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με την Ανόρθωση.

Ο 28χρονος, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο στο κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι η τρίτη ντόπια μεταγραφή της ομάδας της Λεμεσού που έκανε θόρυβο, μετά τους Χαραλάμπους και Κακουλλή το περασμένο καλοκαίρι.

Δυο ποδοσφαιριστές που έχουν μπει στο πετσί της ομάδας τους, με τον πρώτο να μην μένει εκτός ενδεκάδας όσες φορές αγωνίστηκε (18/18) και τον δεύτερο να έχει αγωνιστεί 20 παιχνίδια. Σημειώνεται ότι, πέραν των δύο, τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής πήρε στον αγώνα με την ΑΕΛ άλλος ένας Κύπριος. Ο λόγος για τον 17χρονο Μιχαήλ Θεοδοσίου, ο οποίος επίσης εντάχθηκε στο ρόστερ της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» το περασμένο καλοκαίρι.

 

