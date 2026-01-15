«Γουλβς και Γουέστ Χαμ θέλουν τον Μανδά»

Η πιθανή μεταγραφή του Χρήστου Μανδά από τη Λάτσιο έχει… παγώσει, καθώς ο Μαουρίτσιο Σάρι τον θέλει για αναπληρωματικό τερματοφύλακα, ωστόσο τα σενάρια δεν σταματούν. Αρκετές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του 24χρονου γκολκίπερ και σύμφωνα με το CalcioMercato, Γουλβς και Γουέστ Χαμ έχουν ξεκινήσει τις επαφές για την απόκτηση του Μανδά τις τελευταίες εβδομάδες.

Οπως τονίζουν οι Ιταλοί, για τον Έλληνα τερματοφύλακα υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδα της La Liga, αν και οι ομάδες της Premier League φαίνονται να έχουν το προβάδισμα για την απόκτησή του.

Η Λάτσιο κοστολογεί τον παίκτη στα 10 εκατ. ευρώ, καθώς το συμβόλαιό του λήγει το 2029. Ο Μανδάς είναι θετικός στο να πάει σε μια ομάδα που θα αγωνίζεται περισσότερο και περιμένει τις εξελίξεις έως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

sdna.gr