Η Ρόμα ανακοίνωσε τον Ρομπίνιο Βαζ, συμφώνησε και για τον Μάλεν

Η Ρόμα μετά το «ναυάγιο» στις επαφές της με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Τζόσουα Ζίρκζε, στράφηκε στη Γαλλία και συμφώνησε με τη Μαρσέιγ για την απόκτηση του Ρομπίνιο Βαζ, ανακοινώνοντας σήμερα την απόκτηση του.

Ο 18χρονος Γάλλος φορ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «τζιαλορόσι» μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και θα φορά τη φανέλα με το Νο 78.

Ο Βαζ, διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Γαλλίας, είχε τη φετινή σεζόν 19 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ στο ενεργητικό του, με την ομάδα της Μασαλίας και το κόστος της μεταγραφής έφθασε τα 25 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ η Ρόμα ολοκλήρωσε τις επαφές με την Άστον Βίλα για να πάρει και τα δικαιώματα του Ολλανδού διεθνή εξτρέμ, Ντόνιελ Μάλεν, ενισχύοντας περαιτέρω την επιθετική γραμμή της.

Ο Μάλεν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού, στο συμβόλαιο του όμως υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν ύψους 25 εκατ. ευρώ. Ο 26χρονος Ολλανδός επιθετικός είχε φέτος επτά γκολ και δύο ασίστ σε 29 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ.