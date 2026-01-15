ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρόμα ανακοίνωσε τον Ρομπίνιο Βαζ, συμφώνησε και για τον Μάλεν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ρόμα ανακοίνωσε τον Ρομπίνιο Βαζ, συμφώνησε και για τον Μάλεν

Μέχρι το 2030 στη Ρώμη ο Γάλλος φορ.

Η Ρόμα μετά το «ναυάγιο» στις επαφές της με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Τζόσουα Ζίρκζε, στράφηκε στη Γαλλία και συμφώνησε με τη Μαρσέιγ για την απόκτηση του Ρομπίνιο Βαζ, ανακοινώνοντας σήμερα την απόκτηση του.

Ο 18χρονος Γάλλος φορ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «τζιαλορόσι» μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και θα φορά τη φανέλα με το Νο 78.

Ο Βαζ, διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Γαλλίας, είχε τη φετινή σεζόν 19 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ στο ενεργητικό του, με την ομάδα της Μασαλίας και το κόστος της μεταγραφής έφθασε τα 25 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ η Ρόμα ολοκλήρωσε τις επαφές με την Άστον Βίλα για να πάρει και τα δικαιώματα του Ολλανδού διεθνή εξτρέμ, Ντόνιελ Μάλεν, ενισχύοντας περαιτέρω την επιθετική γραμμή της.

Ο Μάλεν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού, στο συμβόλαιο του όμως υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν ύψους 25 εκατ. ευρώ. Ο 26χρονος Ολλανδός επιθετικός είχε φέτος επτά γκολ και δύο ασίστ σε 29 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κοντά σε ομάδα έκπληξη ο Ντάγκλας Κόστα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

(ΕΠ 7) After Derby: Το κύπελλο, το πρωτάθλημα και ο Καρσέδο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Γουλβς και Γουέστ Χαμ θέλουν τον Μανδά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ρόμα ανακοίνωσε τον Ρομπίνιο Βαζ, συμφώνησε και για τον Μάλεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη μνήμη η γκολάρα αλλά μόλις το πρώτο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αζερμπαϊτζάν ο Μπρένο!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ξένοι στο VAR σε ΓΣΠ και «Αλφαμέγα» (Οι ορισμοί της 18ης αγωνιστικής)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπετανκόρ μετά το σόου επί της Ρεάλ: «Ηθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο, δούλεψα ακόμη και ως ηλεκτρολόγος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φανούριος: «Το δείγμα Λοσάδα είναι μικρό αλλά ενθαρρυντικό»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η επιστροφή του αρχηγού και η πρόταση από τη Θεσσαλονίκη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Με Ομόνοια «όχι», «ναι» με ΑΕΛ για Μάριο Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Στο counter attack τούς διαλύσαμε, είμαστε η πιο επικίνδυνη ομάδα σε αυτό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Συζητά τη διακοπή του δανεισμού του Τσιμίκα η Λίβερπουλ, ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοίγει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου το Κέντρο Εγγραφών του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι πρώτοι αντίπαλοι για Σάκκαρη και Τσιτσιπά στο Australian Open

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη