Στη μνήμη η γκολάρα αλλά μόλις το πρώτο!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ο Ζάζα έγινε ο 12ος που σκοράρει για την Πάφο FC στο πρωτάθλημα

Ο Ζάζα πέτυχε μία απίστετη γκολάρα επί του Ερυθρού Αστέρα, με την οποία η Πάφος FC ισοφάρισε τον Ερυθρό Αστέρα και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Και αυτό το γκολ είναι στη μνήμη όλων και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Βραζιλιάνο που είχε σκοράρει ακόμη ένα, στο νικηφόρο 0-1 κόντρα στη Μακάμπι.

Στο πρωτάθλημα όμως ήταν μόλις το πρώτο του αυτό που σημείωσε επί της Ομόνοιας Αραδίππου στη νίκη με 2-0 και έγινε ο 12ος παίκτης που σκοράρει στο πρωτάθλημα για την παφιακή ομάδα.

H αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και... ψηλά στις επιλογές του Χουάν Κάρλος Καρσέδο και ήταν ένα ερώτημα που υπήρχε στα ποδοσφαιρικά στέκια. Πριν την 26λεπτή του συμμετοχή στο προηγούμενο ματς, μετρούσε μόλις 607 λεπτά. Ελπίζει πως ο νέος προπονητής, ο Άλμπερτ Θελάδες, θα τον υπολογίζει περισσότερο.

Διαβαστε ακομη