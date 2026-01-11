Σήμερα το νέο στοίχημα

Οι γαλάζιοι σε δύο παιχνίδια μέτρησαν ισάριθμες νίκες, κερδίζοντας εκτός έδρας με 1-0 την Ε.Ν. Ύψωνα, ενώ στην προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν στο «Αλφαμέγα» της Πάφου με 2-1. Σήμερα (17:00) είναι το νέο στοίχημα της ομάδας της Λεμεσού με τον νέο προπονητή στον πάγκο της. Παίζοντας στο «Τάσος Μάρκου» απέναντι στην Ένωση, που βρίσκεται καθηλωμένη στον πυθμένα της βαθμολογίας με έναν βαθμό, καλούνται να πάρουν για πρώτη φορά τρίτη σερί νίκη. Ένα επίτευγμα που όσο κι αν προσπάθησε ο Απόλλωνας δεν μπόρεσε να το πετύχει μέχρις στιγμής στην τρέχουσα περίοδο. Άλλες τρεις φορές είχε φθάσει στις δύο συνεχόμενες επιτυχίες, όμως δεν κατέστη εφικτό να κολλήσει και τρίτο σερί τρίποντο.

Σ.Σ.