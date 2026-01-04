Επιστρέφει με απαιτήσεις ο Απόλλωνας

Η αναμέτρηση με την Πάφος FC στο «Αλφαμέγα» (19:00) αποκτά τεράστια σημασία, καθώς η λεμεσιανή ομάδα παίζει πολλά περισσότερα από τρεις βαθμούς. Η βαθμολογική απόσταση από την κορυφή όσο και η ανάγκη για να βρει λίγη ηρεμία δεν αφήνουν περιθώρια για νέα στραβοπατήματα.

Ο στόχος της τέταρτης θέσης και της ευρωπαϊκής εξόδου παραμένει ζωντανός, όμως για να διατηρηθεί απαιτούνται άμεσα αποτελέσματα. Αυτό το ξέρει πλέον από πρώτο χέρι ο νέος τεχνικός των κυανολεύκων, Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος σήμερα θα νιώσει για πρώτη φόρα το τι πάει να πει ντέρμπι στη Κύπρο.

Σε αντίθεση με την πίεση της βαθμολογίας, το αγωνιστικό σκηνικό είναι σαφώς βελτιωμένο. Ο Απόλλωνας μπαίνει στο κρίσιμο ματς σχεδόν πλήρης, με μοναδική απουσία τον Μάρκοβιτς, ο οποίος δεν έχει ακόμη τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.