Βαρύ πένθος στον Απόλλωνα - Απεβίωσε η μητέρα του Νίκου Κίρζη

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Απόλλωνα Λεμεσού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της μητέρας του Προέδρου, κ. Νίκου Κίρζη, της αγαπητής κυρίας Ναδίνας Κίρζη, και απευθύνει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια προς ολόκληρη την οικογένεια Κίρζη και στον ίδιο προσωπικά.

Η κ. Ναδίνα Κίρζη υπήρξε άνθρωπος ήθους, διακριτικότητας και ουσιαστικής αγάπης για τον Απόλλωνα. Με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, στάθηκε διαχρονικά αρωγός στον Απόλλωνα, στηρίζοντας με συνέπεια και αφοσίωση όλα τα τμήματα του Σωματείου. Η παρουσία και η προσφορά της, αν και πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές. Ο θάνατός της αποτελεί μεγάλη απώλεια τόσο για την οικογένεια Κίρζη όσο και για ολόκληρη την οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Αιωνία της η μνήμη.