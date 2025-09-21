Με ένα απρόοπτο η αποστολή της Ομόνοιας

Με τέσσερις επιστροφές αλλά και δύο απουσίες θα υποδεχθεί η Ομόνοια αύριο (19:00) στο ΓΣΠ την ΑΕΛ.

Πέραν του Στέφαν Γιόβετιτς που είναι εδώ και λίγο διάστημα εκτός επιλογών, ο Χένινγκ Μπεργκ δεν υπολογίζει ούτε τον Μάριους Στεπίνσκι. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης λόγω ενοχλήσεων στον αχίλλειο τένοντα και εκτιμάται ότι θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες μέρες.

Σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ την περασμένη Τετάρτη, η τεχνική ηγεσία έχει περισσότερες επιλογές αφού επανέρχονται οι Μαέ, Τάνκοβιτς, Αγκουζούλ και Ευάγγελος Ανδρέου.

Αναλυτικά η αποστολή: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Νεοφύτου.