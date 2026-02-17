Για πρώτη φορά μετά από 4.458 ημέρες ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ δεν ονομάζεται... Πρόδρομος Πετρίδης.

Στην ιστορική, όπως αποδείχθηκε, συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, οριστικοποιήθηκε η αποχώρησή του, με τον Χάρη Φωτίου να διορίζεται ομόφωνα, βάσει καταστατικού, στη θέση του προέδρου.

Θυμίζουμε πως ο Πετρίδης ανέλαβε την προεδρία του ΑΠΟΕΛ (για δεύτερη φορά) στην εκλογική γενική συνέλευση της 4ης Δεκεμβρίου 2013.

Από τότε πέρασαν 4.458 ημέρες, ή αλλιώς 146 μήνες και 13 μέρες, ή αλλιώς 12 χρόνια, δύο μήνες και 13 ημέρες.

Σήμερα (17/2) ανατέλλει νέα εποχή στον ΑΠΟΕΛ...