Επίσημο: Τέλος ο Πρόδρομος Πετρίδης από τον ΑΠΟΕΛ

Εκδόθηκε η ανακοίνωση

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες των τελευταίων 24ώρων που αφορούσαν στην παραίτηση του Πρόδρομου Πετρίδη από την προεδρία της εταιρίας του ΑΠΟΕΛ. Όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο, ο Πετρίδης υπέβαλε την παραίτηση του και την θέση του παίρνει ο Χάρης Φωτίου, μετά από ομόφωνη απόφαση των υπόλοιπων μελών. Έτσι, η δεύτερη του θητεία ολοκληρώνεται στα 13 χρόνια, καθώς είχε αναλάβει το 2013.

Αναλυτικά: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία που πραγματοποιήθηκε, ο πρόεδρος της εταιρείας Πρόδρομος Πετρίδης ενημέρωσε ότι αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον απερχόμενο πρόεδρο, ο οποίος ανέλαβε στη δεύτερη του θητεία, την προεδρία της εταιρείας, από τον Δεκέμβριο του 2013 μέχρι και σήμερα.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να διορίσει βάσει καταστατικού, στη θέση του προέδρου της εταιρείας, τον Χάρη Φωτίου».

