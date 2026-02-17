Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρία στον ΑΠΟΕΛ με φόντο την αλλαγή σκυτάλης

Έφτασε η μεγάλη ώρα με φόντο το διοικητικό στον ΑΠΟΕΛ.

Η κρίσιμη συνεδρία στο προπονητικό κέντρο των «γαλαζοκιτρίνων» βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αργότερα θα εκδοθεί και η σχετική ανακοίνωση. Ο Πρόδρομος Πετρίδης όπως επίσης και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας έφτασαν νωρίς το μεσημέρι στον Αρχάγγελο όπου θα γραφτεί ο επίλογος της δεύτερης θητείας του προέδρου της ομάδας.

Ο Πετρίδης αναμένεται πως θα γνωστοποιήσει την απόφαση του να παραιτηθεί και έτσι η προεδρία -μέχρι τουλάχιστο το τέλος της τρέχουσας σεζόν- θα περάσει στον Χάρη Φωτίου. Οι ενδείξεις αναφέρουν πως ο Κουγιάλης θα παραμείνει στο πλευρό του, ώστε να βγει η δύσκολη περίοδος. Άπαντες γνωρίζουν πως ο ΑΠΟΕΛ χρειάζεται ένα σεβαστό ποσό για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, γι’ αυτό και η δουλειά θα αρχίσει άμεσα.

Υπενθυμίζουμε πως προηγήθηκαν συναντήσεις το Σάββατο (14/2) όπου παλαίμαχοι, οργανωμένοι και Σωματείο έκαναν… ξεκάθαρο στον Πετρίδη πως δεν μπορεί να ηγείται πλέον της εταιρείας λόγω της κάκιστης οικονομικής διαχείρισης αλλά και της μη ικανοποιητικής πρότασης από τους Βραζιλιάνους επενδυτές.