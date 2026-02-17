ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρία στον ΑΠΟΕΛ με φόντο την αλλαγή σκυτάλης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρία στον ΑΠΟΕΛ με φόντο την αλλαγή σκυτάλης

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων

Έφτασε η μεγάλη ώρα με φόντο το διοικητικό στον ΑΠΟΕΛ.

Η κρίσιμη συνεδρία στο προπονητικό κέντρο των «γαλαζοκιτρίνων» βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αργότερα θα εκδοθεί και η σχετική ανακοίνωση. Ο Πρόδρομος Πετρίδης όπως επίσης και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας έφτασαν νωρίς το μεσημέρι στον Αρχάγγελο όπου θα γραφτεί ο επίλογος της δεύτερης θητείας του προέδρου της ομάδας.

Ο Πετρίδης αναμένεται πως θα γνωστοποιήσει την απόφαση του να παραιτηθεί και έτσι η προεδρία -μέχρι τουλάχιστο το τέλος της τρέχουσας σεζόν- θα περάσει στον Χάρη Φωτίου. Οι ενδείξεις αναφέρουν πως ο Κουγιάλης θα παραμείνει στο πλευρό του, ώστε να βγει η δύσκολη περίοδος. Άπαντες γνωρίζουν πως ο ΑΠΟΕΛ χρειάζεται ένα σεβαστό ποσό για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, γι’ αυτό και η δουλειά θα αρχίσει άμεσα.

Υπενθυμίζουμε πως προηγήθηκαν συναντήσεις το Σάββατο (14/2) όπου παλαίμαχοι, οργανωμένοι και Σωματείο έκαναν… ξεκάθαρο στον Πετρίδη πως δεν μπορεί να ηγείται πλέον της εταιρείας λόγω της κάκιστης οικονομικής διαχείρισης αλλά και της μη ικανοποιητικής πρότασης από τους Βραζιλιάνους επενδυτές.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οργή Κίβου για την υπόθεση Μπαστόνι: «Φτάνει η ηθικολογία - Και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός... με το μυαλό στον Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απέκλεισε την Ομόνοια στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ - Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Διέλυσε τη Γιουβέντους με ανατροπή και πεντάρα η Γαλατάσαραϊ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε δύο ευκαιρίες, έχει άλλες τόσες

ΑΕΛ

|

Category image

H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Κύπρος

|

Category image

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με ρόλο-έκπληξη ο Κλοπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ψυχωμένο Μαρούσι απέκλεισε τον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε στο ασιατικό Champions League o Κέλερ

ΑΕΛ

|

Category image

Υπογράφει νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με την Άρσεναλ ο Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη σε αριθμούς αλλά με πρόσημο… αρνητικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παράπονα Ραφίνια: «Οι κανόνες είναι διαφορετικοί για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Η ποινή στον Πρόεδρο, Κομολί και Κιελίνι για όσα έγιναν στο «Σαν Σίρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη