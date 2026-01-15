ΒΙΝΤΕΟ: Μήνυμα επιστροφής Πιέρου με λόγια Πάμπλο Γκαρσία

Ο Πιέρος Σωτηρίου μετά την επέμβαση στην οποία επιβλήθηκε στέλνει δυνατό μήνυμα δουλειάς για επιστροφή στα γήπεδα.

Ο διεθνής επιθετικός του ΑΠΟΕΛ ανέβασε το πιο κάτω βίντεο στο οποίο τον βλέπουμε να κάνει βήματα με την οποία μπατερίτσων. Αυτό που ξεχωρίζει ωστόσο είναι το backround με παλαιότερα λόγια του νυν προπονητή του.

Δείτε το: