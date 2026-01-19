ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία ελεύθερη πτώση που δεν έχει σταματημό στον Εθνικό

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Τρεις μήνες έχει να χαρεί η Αχνιώτικη ομάδα.

Ο Εθνικός συνεχίζει να βαδίζει από αποτυχία σε αποτυχία.

Η ομάδα της Άχνας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και ο κατήφορος δεν έχει τελειωμό. Με τίποτα δεν σηκώνει κεφάλι και ο προβληματισμός μεγαλώνει όλο και περισσότερο αφού εδώ και δέκα παιχνίδια πρωταθλήματος μετρά ισάριθμες ήττες. Έχει να χαρεί από τις 25 του Οκτώβρη που κέρδισε για τελευταία φορά την Ένωση με 5-1.

Η Αχνιώτικη ομάδα δεν είχε την ουσία, όταν είχε τις ευκαιρίες και την υπεροχή κόντρα στον Άρη. Επίσης σε άλλο ένα παιχνίδι η άμυνα του ήταν τρύπια. Με πολλά κενά και σοβαρά λάθη και στα τρία γκολ που δέχθηκε.

Στο μεταξύ, ναυάγησε η μεταγραφή του Μπρένο στο Αζερμπαϊτζάν χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη ενώ ήρθε Κολομβιανός μέσος και θα ανακοινωθεί.

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

