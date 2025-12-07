Παρέμβαση Πρόδρομου Πετρίδη: «Δεν κρυβόμαστε, δουλεύουμε για τις λύσεις»

Παρέμβαση – την οποία ζήτησε ο ίδιος - από τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, Πρόδρομο Πετρίδη, με δηλώσεις του στη Cablenet μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα επί του Άρη. Ο διοικητικός ηγέτης των γαλαζοκιτρίνων, αναφέρθηκε στο οικονομικό και τα σχόλια που ακούγονται περί τούτου.

Aρχικά για τη νίκη επί του Άρη, ανάφερε: «Ήταν η καλύτερη ομάδα που παίξαμε μέχρι τώρα, όμως όπως είπε ο προπονητής, δείξαμε χαρακτήρα μεγάλης ομάδας. Στραβοπατήσαμε στα προηγούμενα δύο ματς που δεν έπρεπε να χάσουμε και θα συνεχίσουμε όπως κάναμε κόντρα στον Άρη».

Έπειτα μίλησε για τα οικονομικά ζητήματα: «Παίρνω τα μηνύματα του κόσμου, όσον αφορά το θέμα το οικονομικό. Τόσο εγώ, όσο και η διοίκηση δουλεύουμε για να βρούμε τις λύσεις. Όσον αφορά αυτά που ακούγονται για απλήρωτους παίκτες και γι’ αυτό χάσαμε, δεν τα δέχομαι. Να στηρίζουν μόνο την ομάδα. Τα υπόλοιπα να τα αφήσουν στους διοικούντες. Δεν κρυβόμαστε, δεν κρυφτήκαμε ποτέ ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι σε διαδικασία η υπόθεση με τους Βραζιλιάνους. Όταν δεν κρίνουμε ότι δεν υπάρχει προοπτική, θα το διακόψουμε εμείς. Θέλουμε οι παίκτες να τιμούν τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ και εμείς θα την κρατούμε με νύχια και με δόντια. Να πρωταγωνιστήσουμε σε πρωτάθλημα και κύπελλο».