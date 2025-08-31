Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον ΑΠΟΕΛ!

Μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή έχουν μπροστά τους οι γαλαζοκίτρινοι, που φιλοξενούν απόψε στο ΓΣΠ (20:00) την περσινή πρωταθλήτρια Πάφο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία θέλει να συνεχίσει με νίκη, δείχνοντας έμπρακτα πως φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλό.

Οι πρωτευουσιάνοι ξεκίνησαν ιδανικά τις φετινές τους υποχρεώσεις, επικρατώντας της Freedom24 Krasava ENY στην πρεμιέρα, και απόψε καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε πιο απαιτητικά ματς. Η Πάφος αποτελεί σαφώς πιο ποιοτικό αντίπαλο, όμως στον Αρχάγγελο υπάρχει πίστη και αισιοδοξία.

Το αποψινό παιχνίδι είναι το πρώτο πραγματικά δυνατό «τεστ» για τον ΑΠΟΕΛ στη φετινή σεζόν. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η νίκη και το 2x2, αλλά και το να στείλει το σύνολο του Ουρουγουανού ξεκάθαρο μήνυμα για το φετινό μαραθώνιο.