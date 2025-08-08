Έκλεισε μία... τρύπα, υπάρχουν όμως και άλλες

Το ότι κάτι δεν πάει καλά με τον μεταγραφικό προγραμματισμό στον ΑΠΟΕΛ είναι κάτι που φαίνεται από τις καθυστερήσεις που υπήρξαν ώστε να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Το βράδυ της Τρίτης οι γαλαζοκίτρινοι έστειλαν μήνυμα στον κόσμο για μεταγραφή που έρχεται, αλλά το φιρμάνι ήρθε το πρωινό της Πέμπτης. Και επρόκειτο για τον 22χρονο μέσο Ντιέγκο Ρόσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την ομάδα της Λευκωσίας, «ο Ρόσα θα είναι κάτοικος Αρχαγγέλου για τα επόμενα τρία χρόνια μετά από συμφωνία που προέκυψε μεταξύ εκπροσώπων της ομάδας μας και τη διοίκησης της Μπαΐα». Η βραζιλιάνικη ομάδα στη δική της ανακοίνωση σημειώνει μία σημαντική λεπτομέρεια. Ότι διατηρεί το 50% των οικονομικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή και επιπλέον θα δικαιούται μπόνους για στόχους που θα πετύχει ο νεαρός στους γαλαζοκίτρινους.

Ο Ντιέγκο Ρόσα είναι παίκτης με παγκόσμιο τίτλο στα 17 του χρόνια με την Εθνική Βραζιλίας Κ17, ο οποίος κάποια στιγμή πωληθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι εναντι 6 εκατομμυρίων! Τελικά δεν καταφερε να κάνει το πολύ μεγάλο βήμα και τώρα στον ΑΠΟΕΛ παίρνει μια νέα ευκαιρία για καριέρα στην Ευρώπη.

Θυμίζουμε πως είχε παίξει στο Βέλγιο με τα χρώματα της Λόμελ και της Βιζέλα. Είναι η 5η προσθήκη για τον ΑΠΟΕΛ μετά τους Κώστα Σταφυλίδη (αριστερό μπακ), Μέουρερ (μέσος), Ντάλσιο (μέσος) και Φρανζ Μπρόρσον (αμυντικός). Και με αυτόν η βραζιλιάνικη σχολή μεγαλώνει, αφού στο ρόστερ ήταν από πέρσι οι Μαρκίνιος, Μαΐολι, Περέιρα και Μιρ. Άρα, πλέον υπάρχουν έξι παίκτες από την εν λόγω χώρα. Έκλεισε μία... τρύπα στο ρόστερ, όμως υπάρχουν και άλλες. Σύμφωνα με το πλάνο, στόχος είναι η απόκτηση ενός μέσου και ενός ακραίου επιθετικού.

750.000 για Λέπο!

Χθες, πάντως, κυκλοφόρησε είδηση από ιστοσελίδες της Βραζιλίας ότι η ομάδα του Ουίλιαμ Λέπο απαιτεί 750 χιλιάδες ευρώ για να τον αφήσει ελεύθερο. Αν ευσταθούν τα δημοσιεύματα, μεταγραφή με τέτοιο ποσό δεν μπορεί να γίνει! Κι αν ο Λέπο κοστίζει 750.000 στα 28 του, τότε ο Πραξέντες στα 23 του, που είναι και Α΄ Κατηγορίας, πόσα θα κοστίζει; Και βέβαια το ίδιο ισχυει και για πολλούς άλλους Βραζιλιάνους των οποίων τα ονόματα αναφερονται στο γαλαζοκίτρινο ρεπορτάζ. Στο κάτω-κάτω, στη Βραζιλία έμαθαν να παίρνουν από το ποδόσφαιρο και όχι να δίνουν, αν αυτό σας λέει κάτι...

Με πολλούς νεαρούς...

Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο ΑΠΟΕΛ, όπως είναι σήμερα, θα αποκαλυφθεί αύριο (20:00) ενώπιον των οπαδών του στο φιλικό εναντίον του Απόλλωνα. Αυτό που αναμένεται ότι θα δουν οι φίλοι του, είναι έναν ΑΠΟΕΛ που θα έχει πολλούς νεαρούς παίκτες στη σύνθεσή του, οι οποίοι θα τρέχουν πολύ. Αυτό θα είναι και το όπλο του νέου ΑΠΟΕΛ ώστε να μπορέσει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.