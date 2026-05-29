Το μήνυμα του σωματείου ΑΠΟΕΛ στα μέλη για τις κρίσιμες στιγμές

Μετά την ανακοίνωση που αφορά τις διοικητικές εξελίξεις στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ (διαβάστε ΕΔΩ), το σωματείο των γαλαζοκιτρίνων ενημέρωσε ότι στην Γενική Συνέλευση της Πέμπτης θα έχουν το δικαίωμα να παρευρεθούν και μέλη του σωματείου.

H ανακοίνωση:

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει τα μέλη του ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 στο Pavilion Hall στη Λευκωσία, θα είναι ανοικτή και για τα μέλη του Σωματείου ΑΠΟΕΛ.

Η παρουσία των μελών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στο πλαίσιο της Συνέλευσης θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την κατ’ αρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα και το μέλλον του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ.

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ καλεί τα μέλη του να παρευρεθούν, ώστε να ενημερωθούν υπεύθυνα και άμεσα για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τα επόμενα βήματα.