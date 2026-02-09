ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άρης, η μεγάλη ευκαιρία της Ανόρθωσης!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Άρης, η μεγάλη ευκαιρία της Ανόρθωσης!

Πάει στη Λεμεσό για κάτι παραπάνω από ένα τρίποντο η ομάδα της Αμμοχώστου, στο ντεμπούτο του Μάουρο Καμορανέζι

Η ομάδα της Αμμοχώστου ολοκλήρωσε χθες Κυριακή την προετοιμασία της για τον αποψινό (19:00) αγώνα με τον Άρη στο στάδιο «Αλφαμέγα» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι ικανό να προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα εάν και εφόσον έρθει το διπλό.

Το ντεμπούτο του στον πάγκο της Ανόρθωσης θα κάνει ο Μάουρο Καμορανέζι, ο οποίος ρίχνεται μεμιάς στα βαθιά σε μία προσπάθεια να απομακρύνει την ομάδα από την επικίνδυνη ζώνη. Το έργο προφανώς και δεν είναι εύκολο για την «Κυρία» η οποία θα πάει να παίξει με μία ομάδα σαφώς ανώτερη ποιοτικά, παρ' όλο που δεν διανύει και την καλύτερή της σεζόν φέτος.

Μία ομάδα που στοχεύει στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. Γνωρίζοντας τα δυνατά σημεία του Άρη λοιπόν, ο Ιταλός προπονητής της Ανόρθωσης ετοιμάζει ειδικό πλάνο προκειμένου να περιορίσει τους παίκτες-κλειδιά του αντιπάλου, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, και όσον αφορά την επιθετική λειτουργία της ομάδας του, ποντάρει πολλά στον Ράφα Λόπες για τον οποίο γνωρίζει πως μπορεί, με μία-δύο τελικές στην αντίπαλη περιοχή, να βρει το γκολ. Είναι πολύ σημαντικό, εν ολίγοις, η ομάδα να καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις «καθαρές» ευκαιρίες που θα βρει μπροστά από το αντίπαλο τέρμα. Άλλωστε τέτοιου είδους παιχνίδια μπορεί να κριθούν στις λεπτομέρειες.

Ο Άρης δίνει μία μεγάλη ευκαιρία στην Ανόρθωση. Εάν καταφέρει και αποδράσει με το διπλό από τη Λεμεσό, τότε θα μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό τρίποντο. Η ομάδα θα μπει με το δεξί στη νέα εποχή Καμορανέζι, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι πως οι παίκτες θα πιστέψουν στις δυνατότητές τους ενόψει της δύσκολης συνέχειας. 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άφησαν μόνη την ιστορική Ένωση Νέων Παραλιμνίου

Απόψεις

|

Category image

Λιούις Χάμιλτον και Κιμ Καρντάσιαν μαζί στο Super Bowl 2026

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρατράβηξε το κακό, δεν πάει άλλο...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ζημιές σε 5 οχήματα της Αστυνομίας από τα επεισόδια με οπαδούς του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ - Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΣΑΚ

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Στα χάι της για να κρατηθεί ζωντανή

ΑΕΛ

|

Category image

Άρης, η μεγάλη ευκαιρία της Ανόρθωσης!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/02)

TV

|

Category image

Άλωσε το Φάληρο ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τέρματα από την 4η αγωνιστική της β' φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο καλπασμός των πρωτοπόρων και το... τρίτο «άλογο» της κούρσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε όλα, άλλη προηγήθηκε κι άλλη νίκησε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H μεγάλη «κόντρα» Μαέ και Σεμέδο με κερδισμένη την Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναπροσαρμόσουμε τους στόχους μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση φέτος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μπάλα στο σπίτι του Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη