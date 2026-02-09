Άρης, η μεγάλη ευκαιρία της Ανόρθωσης!

Η ομάδα της Αμμοχώστου ολοκλήρωσε χθες Κυριακή την προετοιμασία της για τον αποψινό (19:00) αγώνα με τον Άρη στο στάδιο «Αλφαμέγα» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι ικανό να προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα εάν και εφόσον έρθει το διπλό.

Το ντεμπούτο του στον πάγκο της Ανόρθωσης θα κάνει ο Μάουρο Καμορανέζι, ο οποίος ρίχνεται μεμιάς στα βαθιά σε μία προσπάθεια να απομακρύνει την ομάδα από την επικίνδυνη ζώνη. Το έργο προφανώς και δεν είναι εύκολο για την «Κυρία» η οποία θα πάει να παίξει με μία ομάδα σαφώς ανώτερη ποιοτικά, παρ' όλο που δεν διανύει και την καλύτερή της σεζόν φέτος.

Μία ομάδα που στοχεύει στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. Γνωρίζοντας τα δυνατά σημεία του Άρη λοιπόν, ο Ιταλός προπονητής της Ανόρθωσης ετοιμάζει ειδικό πλάνο προκειμένου να περιορίσει τους παίκτες-κλειδιά του αντιπάλου, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, και όσον αφορά την επιθετική λειτουργία της ομάδας του, ποντάρει πολλά στον Ράφα Λόπες για τον οποίο γνωρίζει πως μπορεί, με μία-δύο τελικές στην αντίπαλη περιοχή, να βρει το γκολ. Είναι πολύ σημαντικό, εν ολίγοις, η ομάδα να καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις «καθαρές» ευκαιρίες που θα βρει μπροστά από το αντίπαλο τέρμα. Άλλωστε τέτοιου είδους παιχνίδια μπορεί να κριθούν στις λεπτομέρειες.

Ο Άρης δίνει μία μεγάλη ευκαιρία στην Ανόρθωση. Εάν καταφέρει και αποδράσει με το διπλό από τη Λεμεσό, τότε θα μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό τρίποντο. Η ομάδα θα μπει με το δεξί στη νέα εποχή Καμορανέζι, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι πως οι παίκτες θα πιστέψουν στις δυνατότητές τους ενόψει της δύσκολης συνέχειας.