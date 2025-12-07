Για να συνεχίζει να ελπίζει!

Ίσως η πιο κρίσιμη δοκιμασία της σεζόν περιμένει σήμερα την Ανόρθωση, η οποία στις 19:00 ταξιδεύει στο «Αλφάμεγα» για να αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα. Παρότι βρισκόμαστε στην τελευταία στροφή του πρώτου γύρου, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού για την «Κυρία».

Σε περίπτωση νέας απώλειας, η ομάδα του Τιμούρ Κετσμπάγια κινδυνεύει να μείνει στους 11 βαθμούς απόσταση από την εξάδα, κάτι που θα κάνει τον δεύτερο γύρο εξαιρετικά δύσκολο και θα απαιτεί… αναρρίχηση σε ολόκληρο βουνό. Παρά τις δυσκολίες και τις αστάθειες της φετινής πορείας, στην Ανόρθωση πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια για ανατροπή των δεδομένων και το αποψινό ματς αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να δείξουν χαρακτήρα και αντίδραση.

Ο Γεωργιανός τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τους Ραμίρεζ, Τσάκταρ, Σίλβα και Κατελάρη, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής. Εκτός παραμένει και ο τραυματίας Ιωάννου, που υπολογίζεται να επιστρέψει με το νέο έτος.