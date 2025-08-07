Στην Κύπρο για την Ανόρθωση ο Γιαν Βόντχαλεν – Πλησιάζει η συμφωνία

Σε μεταγραφικό ρυθμό κινείται η Ανόρθωση, με τον Γιαν Βόντχαλεν να βρίσκεται στην Κύπρο και να είναι προ των πυλών της «Κυρίας».

Ο Τσέχος επιθετικός έχει ήδη δώσει το παρών σε προπόνηση της ομάδας, δείγμα της προχωρημένης κατάστασης της μεταγραφής του. Πλέον, απομένει να κλείσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Γιαν Βοντχάνελ αγωνίστηκε στην χώρα του με την φανέλα της Σίγκμα Όλομοτς έχοντας 15 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο ενώ έμεινε εκτός για χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού στο γόνατο.