Ανόρθωση: Κάνει τα πάντα για να... κλείσει εισιτήριο στον Κάρελ Γκέρετς

Στο κάδρο της Ανόρθωσης βρίσκεται ο Κάρελ Γκέρετς για τη θέση του προπονητή, με τους ιθύνοντες της «Κυρίας» να καταβάλλουν προσπάθειες για να του αποσπάσουν θετική απάντηση.

Ο 44χρονος Βέλγος προπονητής βρισκόταν φέτος στη Ρεμς, ενώ θήτευσε, επίσης, στις Σάλκε και Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, την οποία οδήγησε το 2022-23 μέχρι τα προημιτελικά του Europa League, διεκδικώντας το πρωτάθλημα μέχρι τέλους.

Η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, η νέα διοίκηση της Ανόρθωσης, από τη στιγμή που αποφάσισε ότι ο Γκέρετς πληροί τα κριτήρια που έθεσε, κάνει τα πάντα για να του… κλείσει εισιτήριο για την Κύπρο.