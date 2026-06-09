Για να γίνει «μπροστάρης» της… αναγέννησης

Ο Στέφανο Σένσι ήρθε από την… εξωτερική στην Ανόρθωση και κατάφερε να διαπρέψει. Σχεδόν πήρε την ομάδα της Αμμοχώστου στην πλάτη του στην περσινή δύσκολη χρονιά, καθώς η ποιότητά του ξεχείλισε στον αγωνιστικό χώρο και είχε σημαντική συμβολή στην παραμονή της «Κυρίας» στην πρώτη κατηγορία. Ο 30χρονος άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσαν οι κυανόλευκοι από τα μαλλιά, έκανε τη δική του επανεκκίνηση στην καριέρα του, όντας ο κορυφαίος της Ανόρθωσης κι όχι μόνο. Ο Σένσι είχε ψηφιστεί και ως μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας του πρωταθλήματος στις πρόσφατες βραβεύσεις του ΠΑΣΠ.

Έτσι, οι δύο πλευρές, Ανόρθωση και παίκτης, ήταν απόλυτα ευχαριστημένες, γι' αυτό και τον Ιανουάριο του 2026 επέκτειναν τη συνεργασία τους μέχρι τον Μάιο του 2027, σε μία περίοδο μάλιστα που ακούγονταν διάφορες φήμες περί ενδιαφέροντος από άλλες ομάδες για να τον εντάξουν στη δύναμή τους. Η Ανόρθωση όμως κατάφερε να κρατήσει τον Ιταλό στο δικό της ρόστερ και βλέπει και παρακάτω, θέλοντας να τον διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό της μέχρι το 2029, με αυξημένες απολαβές. Η νέα διοίκηση της «Κυρίας» θα ανοίξει νέο κύκλο επαφών με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ώστε να αποτελέσει και για τα επόμενα χρόνια τον «μπροστάρη» για την αναγέννηση της Ανόρθωσης.