Από τελικό σε τελικό ο Σίνερ, «καθάρισε» πάλι τον Ζβέρεφ!

Ο Ιταλός πρωταθλητής επικράτησε με 2-0 του Γερμανού, έφθασε τις οκτώ σερί νίκες εις βάρος του, προκρίθηκε σε τρίτο συνεχόμενο τελικό ATP Masters 1000 και για πρώτη φορά στην καριέρα του σε αυτόν του Rolex Montre-Carlo Masters.

Μετά το Indian Wells και το Miami Open, ο Γιανίκ Σίνερ θα διεκδικήσει και στο Μόντε Κάρλο τον τίτλο, καθώς επικράτησε με 6-1, 6-4 του Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά από μία ώρα και 23 λεπτά. Έτσι, έγινε ο τέταρτος παίκτης των Masters που φτάνει στον τελικό στα πρώτα τρία 1000άρια της σεζόν, μετά τους Φέντερερ (2006), Ναδάλ (2011) και Τζόκοβιτς (2015)!

Παράλληλα, έφθασε τις 21 συνεχόμενες νίκες (42-1 σετ), αλλά και στον 12ο τελικό Masters στην καριέρα του. Κόντρα στον Ζβέρεφ τελείωσε τον αγώνα με 87% κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο (20/23) και 75% στο δεύτερο (12/16). Δεν αντιμετώπισε κανένα break-point, εκμεταλλεύτηκε τις τέσσερις ευκαιρίες για break (4/4) και υπέπεσε μόνο σε 11 αβίαστα λάθη, για την όγδοη σερί νίκη εις βάρος του, περιμένοντας Αλκαράθ ή Βασερό στον τελικό.

