Και ο Ζβέρεφ πέρασε στον 3ο γύρο του Australian Open

Ο Γερμανός τενίστας, Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τους «32», όπου τον περιμένει ένα απαιτητικό ζευγάρι, με αντίπαλο τον Βρετανό Κάμερον Νόρι (Νο 27). Ο 28χρονος Ζβέρεφ, ο οποίος είχε χάσει σετ και στον 1ο γύρο (απέναντι στον Καναδό Γκαμπριέλ Ντιαλό), πήρε σχετικά εύκολα το πρώτο σετ και προηγήθηκε στο δεύτερο 3-0, αλλά μετά είχε ένα... μπλακ-άουτ και επέτρεψε στον Μιλέρ να επιστρέψει και να ισοφαρίσει. Στη συνέχεια ο Γερμανός ανέβασε ξανά την απόδοσή του και έφτασε στη νίκη, χωρίς να επηρεαστεί από την ημίωρη διακοπή του αγώνα στο τρίτο σετ, λόγω βροχής.