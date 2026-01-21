ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Και ο Ζβέρεφ πέρασε στον 3ο γύρο του Australian Open

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Και ο Ζβέρεφ πέρασε στον 3ο γύρο του Australian Open

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εμφάνισε και πάλι κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, αλλά προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Australian Open, σε βάρος του Γάλλου Αλεξάντρ Μιλέρ.

Ο Γερμανός τενίστας, Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τους «32», όπου τον περιμένει ένα απαιτητικό ζευγάρι, με αντίπαλο τον Βρετανό Κάμερον Νόρι (Νο 27). Ο 28χρονος Ζβέρεφ, ο οποίος είχε χάσει σετ και στον 1ο γύρο (απέναντι στον Καναδό Γκαμπριέλ Ντιαλό), πήρε σχετικά εύκολα το πρώτο σετ και προηγήθηκε στο δεύτερο 3-0, αλλά μετά είχε ένα... μπλακ-άουτ και επέτρεψε στον Μιλέρ να επιστρέψει και να ισοφαρίσει. Στη συνέχεια ο Γερμανός ανέβασε ξανά την απόδοσή του και έφτασε στη νίκη, χωρίς να επηρεαστεί από την ημίωρη διακοπή του αγώνα στο τρίτο σετ, λόγω βροχής.

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τους «αναγέννησε» ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι... ακούραστοι της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του VAR, ενόψει Μουντιάλ: Δύο μεγάλες αλλαγές, σε κίτρινες και κόρνερ – «Αντιδρά» η UEFA!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Μιλουτίνοβ στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Εκτός και απέναντι στη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ ο Κέντρικ Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Και ο Ζβέρεφ πέρασε στον 3ο γύρο του Australian Open

Τένις

|

Category image

Ξέσπασε ο Λουίς Ενρίκε μετά την ήττα από τη Σπόρτινγκ - «Το ποδόσφαιρο είναι ένα χάος για μένα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επτά χρόνια χωρίς τον Εμιλιάνο Σάλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα πάρουν και λεφτά, αλλά θα πάρουν κι ένα απίθανο δώρο οι πρωταθλητές της Σενεγάλης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Κύπρο ο Οντουμπάντζο - Περνά τις εξετάσεις και ντύνεται στα πράσινα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Βινίσιους: «Θέλω ν' αφήσω πίσω μου τα όσα συνέβησαν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα στην Τζιρόνα ο Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το αδιανόητο 21-1 μεταξύ Άρη και ΑΕΛ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτός για 6-8 εβδομάδες ο Ναούμ

ΑΕΚ

|

Category image

«Η Νότιγχαμ στοχεύει για τον δανεισμό του Τσιμίκα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη