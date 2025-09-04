ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίδειξη δύναμης ο Σίνερ, η Ανισίμοβα... εκδικήθηκε την Σβιάτεκ στο US Open

Ο Γιάννικ Σίνερ έκανε για ακόμη μία φορά επίδειξη δύναμης και προκρίθηκε άνετα στον ημιτελικό του US Open, ενώ η Αμάντα Ανισίμοβα πήρε... εκδίκηση από την Ιγκα Σβιάτεκ μετά από την ήττα της στον τελικό του Γουίμπλεντον.

    Ο Ιταλός επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον συμπατριώτη του, Λορέντζο Μουζέτι (Νο 10), επικρατώντας με 6-1, 6-4, 6-2.

«Ποτέ δεν έχω παίξει με κάποιον που με πιέζει τόσο πολύ σε μεγάλα ράλι», σχολίασε ο Μουζέτι μετά τον αποκλεισμό του, ενώ στον ημιτελικό, ο Σίνερ θ' αντιμετωπίσει τον Καναδό, Φελίξ Οζέ Αλιασίμ (Νο 25), τον οποίο νίκησε τον περασμένο μήνα στο Σινσινάτι με 6-0, 6-2.

Παράλληλα, η Αμερικανίδα, Αμάντα Ανισίμοβα (Νο 8), η οποία ηττήθηκε με 6-0, 6-0 στον τελικό του Γουίμπλεντον από την Σβιάτεκ (Νο 2), περίμενε αρκετό καιρό για να ξαναβρεθεί αντίπαλος με την Πολωνή τενίστρια.

«Προσπάθησα να βρω την σωστή ψυχολογική κατάσταση και να προετοιμασθώ περισσότερο ψυχικά, παρά σωματικά. Μπήκα στον αγώνα χωρίς την παραμικρή ανησυχία. Είναι πραγματικά ένα όνειρο να μπορώ να επιστρέψω έτσι μετά το Γουίμπλεντον», τόνισε η Ανισίμοβα, η οποία επικράτησε με 6-4, 6-3.

Η Σβιάτεκ δυσκολεύθηκε ιδιαίτερα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και μετά το τέλος της αναμέτρησης, δήλωσε: «Ηταν εντελώς διαφορετικά από τον προηγούμενο αγώνα. Δεν έπαιξε καλά στο Γουίμπλεντον, αλλά μπορεί να παίξει σπουδαίο τένις. Δεν είναι έκπληξη».

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια, θα παίξει τώρα με την Ναόμι Οσάκα (Νο 23) από την Ιαπωνία, η οποία νίκησε με 6-4, 7-6(3) την Τσέχα, Καρολίνα Μούτσοβα (Νο 11).

«Υπήρξε πολλή δουλειά που δεν φαίνεται. Είναι σαν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», σχολίασε η Οσάκα μετά το τέλος του αγώνα.

Κατηγορίες

Τενις

Διαβαστε ακομη