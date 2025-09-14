Τόκιο 2025: Ο Ινγκεμπρίγκτσεν εκτός ημιτελικού στα 1.500μ!

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που διεξάγεται στο Τόκιο, σημειώθηκε στα 1.500 μέτρα με «θύμα» τον Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν, καθώς ο Νορβηγός Ολυμπιονίκης στο συγκεκριμένο αγώνισμα, αλλά και στα 5.000 μέτρα, αποκλείσθηκε από τον ημιτελικό.

Ο 24χρονος δρομέας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αρκετά μέσα στην χρονιά από τραυματισμό στον Αχίλλειο τένοντα, έλαβε μέρος στην τέταρτη και τελευταία προκριματική σειρά και τερμάτισε όγδοος (!) με επίδοση 3:37.84 και με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας, καθώς από κάθε σειρά προκρίθηκαν οι πρώτοι έξι αθλητές.

«Πρέπει να παραδεχθώ ότι είναι πολύ χειρότερα από ό,τι νόμιζα και ήλπιζα», σχολίασε ο Ινγκεμπρίγκτσεν στην μεικτή ζώνη και πρόσθεσε:

«Αυτή είναι η πραγματικότητα της στιγμής. Δεν έχω καταφέρει να προπονηθώ σωστά από τον Απρίλιο. Τα 1.500 μέτρα απαιτούν συγκεκριμένη προπόνηση διατηρώντας παράλληλα μια καλή βάση, και απέτυχα και στα δύο».

Οι ανταγωνιστές του ήταν οι πρώτοι που εξεπλάγησαν: «600 μέτρα πριν από την γραμμή τερματισμού, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν στην καλύτερη του φόρμα και πως δυσφορούσε», είπε ο Γάλλος, Ρομέν Μορνέ, ο οποίος προκρίθηκε στους ημιτελικούς.

«Στα τελευταία 100 μέτρα, άρχισε να δυσκολεύεται. Δεν είχε τον ίδιο βηματισμό όπως συνήθως. Σκέφτηκα, «λοιπόν, ή τώρα ή ποτέ, μπορεί να μην τον νικήσω δύο φορές», πρόσθεσε χαμογελώντας για την επιτυχία του.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του, που ο Νορβηγός δεν θα τρέξει στον τελικό των 1.500 μέτρων σε μία κορυφαία διοργάνωση. Η τελευταία φορά που αποκλείσθηκε τόσο νωρίς από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν στο Λονδίνο το 2017, όταν, ως έφηβος, τερμάτισε 8ος στα 3.000 μέτρα στιπλ.

Οσον αφορά στην συμμετοχή του στα 5.000 μέτρα την ερχόμενη Παρασκευή, ο Νορβηγός Ολυμπιονίκης, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι θα είναι χειρότερα, αφού αυτό το αγώνισμα απαιτεί λιγότερη ένταση από τα 1.500 μέτρα».