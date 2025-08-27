Μαρία Αριστοτέλους: Η μαχήτρια της ζωής

Ο πόνος αβάσταχτος για όλους και ιδιαίτερα για τον σύζυγό της Ανδρέα Χειμωνίδη, τους γονείς της, τα αδέλφια της, την οικογένειά της και όλους όσοι την γνώριζαν. Η Μαρία ήταν πάντα ένα γλυκύτατο κορίτσι, ευδιάθετο, με πλατύ χαμόγελο, με ανήσυχο μυαλό, με θέληση για μάθηση, με ανταπόκριση σε κάθε... απλωμένο χέρι, με καθαρή καρδιά και με βελούδινα συναισθήματα που κάνουν έναν άνθρωπο να χαρακτηρίζεται ως υπέροχος. Από τον Οκτώβριο τού 2023 έβγαλε από μέσα της και την εσωτερική της δύναμη, την οποία αντλούσε από τη δυνατή πίστη της στον Θεό και την Παναγία.

Στις 12 Οκτωβρίου 2023, η Μαρία Αριστοτέλους ανακοίνωσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι διαγνώστηκε με μία σπάνιας μορφής καρκίνου, το ραβδομυοσάρκωμα, με μεταστάσεις στους λεμφαδένες και τα οστά. Και το ανακοίνωσε με λεβεντιά, αποφασισμένη να παλέψει με όλες τις δυνάμεις της για να βγει νικήτρια, γράφοντας: «Γιατί στη ζωή δεν έχει σημασία τι μας έρχεται -ο καθείς κουβαλάει το σταυρό του- σημασία έχει να χαμογελάμε στα δύσκολα, να διασκεδάζουμε τις χαρές και να εξοπλιζόμαστε με λίγη παραπάνω τρέλα μέχρι το αύριο. Ο εχθρός είναι σκληρός, ύπουλος και επιθετικός αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει με τι έχει μπλέξει!».

Η Μαρία έδωσε πολύ γενναία μάχη σε πολλαπλά μέτωπα και κατάφερε την πρώτη μεγάλη της νίκη τον Απρίλιο τού 2024, την οποία ανακοίνωσε με περηφάνια (16/04/24): «Δεν ήταν θεριό, ούτε τέρας, ούτε η κακιά αρρώστια. Ήταν καρκίνος και είναι παρελθόν! Τα ωραιότερα νέα! Είμαι καθαρή! Τον νικήσαμε! Η νίκη αυτή δεν ανήκει σε εμένα αλλά στην ιατρική. Τι κι αν ήταν 4ο στάδιο, τι κι αν ήταν επιθετικός, ο καρκίνος ως επί το πλείστον είναι ιάσιμος και δεν πρέπει να τρέμουμε στο άκουσμα αυτής της λέξης. Όταν είπα ότι ήμουν έτοιμη για ό,τι ακολουθήσει, σίγουρα μιλούσε η άγνοια κινδύνου που με διακατείχε. Δεν ήξερα τι εστί χημειοθεραπείες, τι σήμαινε ανοσοκαταστολή. Δεν φανταζόμουν καν τι ερχόταν. Ίσως να ήταν καλύτερα έτσι! Γιατί ο καρκίνος θέλει θάρρος και θράσος! Στην περίπτωσή μου, ο καρκίνος ήταν μεταστατικός. Αυτό σημαίνει πώς μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό θα ελέγχομαι τακτικά! Ο εχθρός είναι ύπουλος και επιθετικός, αλλά τώρα ξέρει με ποιαν έχει μπλέξει! Άντε γειά..!».

Η Μαρία είχε ξεκάθαρη επίγνωση γι’ αυτό που αντιμετώπιζε και δεν επαναπαύθηκε ποτέ. Δυστυχώς, ως «ύπουλος και επιθετικός» που είναι ο καρκίνος, επανήλθε στο σώμα της Μαρίας μας και την οδήγησε σε νέες πολύ σκληρές μάχες, οι οποίες στην πορεία φάνηκε πως ήταν άνισες... Διά μέσου της δικής της ασθένειας και των δικών της καθημερινών μαχών, η Μαρία έβρισκε τη δύναμη ψυχής να μιλά ανοικτά για τα πάντα και να δίνει συμβουλές και δύναμη σε όλους τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Στην καθημερινότητά της η Μαρία πάλευε γενναία, έχοντας στο πλευρό της τον άντρα της ζωής της, τον Ανδρέα Χειμωνίδη. Οι δυο τους δέθηκαν ακόμη περισσότερο με τα δεσμά του γάμου, τον Ιανουάριο τού 2025 και πάλευαν μαζί με δύναμη, θάρρος και πίστη μέχρι την τελευταία στιγμή...

Στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου η Μαρία Αριστοτέλους είχε πολλαπλή προσφορά και αποτελούσε πηγή έμπνευσης για όλους. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τη Μαρία μας, αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαρία Αριστοτέλους, μια ξεχωριστή παρουσία που με τη δύναμη και την αλήθεια της ενέπνευσε όλους μας.

Η Μαρία ένας άνθρωπος αληθινός, με αστείρευτο χιούμορ, τόλμη και ειλικρίνεια. Παρά τις δικές της δυσκολίες, κατάφερνε να γεμίζει τις ζωές όσων βρίσκονταν κοντά της με άπλετο φως. Δεν ήταν απλώς μια πρωταθλήτρια στον στίβο· υπήρξε πρωταθλήτρια της ζωής. Με τη στάση της μάς δίδαξε ότι ο καρκίνος δεν είναι ταμπού και ότι κάθε στιγμή είναι όμορφη και αξίζει να τη ζεις με αγάπη, αλλά και αξιοπρέπεια. Η Μαρία μάς τίμησε φέτος, όταν αποδέχθηκε με χαρά την πρότασή μας να είναι το τελευταίο άτομο που θα λάμβανε την «βαλίτσα της Χριστοδούλας» και θα την παρέδιδε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της 50ης Πορείας Χριστοδούλας. Μιλώντας στο κοινό ανέφερε: «Μπορεί να είμαι εδώ σήμερα με τη βαλίτσα της Χριστοδούλας, αλλά στην πραγματικότητα την κουβαλάμε όλοι μαζί. Είναι γεμάτη ελπίδα, δύναμη και αλήθεια. Η δική μου αλήθεια είναι πως στα 33 μου, ζω με τον καρκίνο στο παρόν. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είμαι μόνη. Εύχομαι η σημερινή πορεία να είναι μια νέα αρχή για ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία, αγάπη και φροντίδα». Η απώλειά της αφήνει ένα κενό ανείπωτο, αλλά και ένα φως που δεν σβήνει. Σε έναν κόσμο που όλα μοιάζουν εύθραυστα, η Μαρία μάς χάρισε το πιο μεγάλο μάθημα: ότι το φως, η αληθινή αγάπη και το «μαζί» μέχρι τέλους είναι το σπουδαιότερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος στον άλλο. Τα θερμότερα μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους, και σας διαβεβαιώνουμε ότι η μνήμη και το παράδειγμά της θα παραμείνουν ζωντανά».

* Τη Μαρία Αριστοτέλους αποχαιρέτησαν με συλλυπητήρια μηνύματά τους σύσσωμες η αθλητική και πολιτική κοινωνία της Κύπρου.

* Να θυμίσουμε ότι η ΚΟΕΑΣ είχε αφιερώσει όλους τους αγώνες σε δημόσιο δρόμο Cyprus Road Races Grand Prix τού 2024, στη Μαρία Αριστοτέλους, με το σύνθημα «Stronger than Sarcoma», δημιουργώντας και ειδική μπαντάνα προς πώληση, με τα έσοδα να διατίθενται στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου...

Η Μαρία Αριστοτέλους στον στίβο...

Η Μαρία Αριστοτέλους γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου το 1991 στη Λευκωσία και από μικρή ήθελε να διοχετεύει την ενέργειά της στον αθλητισμό. Αφού πέρασε από την ενόργανη γυμναστική, μπήκε στις Ακαδημίες τού ΓΣΠ και επέλεξε να ασχοληθεί με το αγώνισμα τού επί κοντώ, αφού -όπως δήλωσε- ήταν ένα αγώνισμα το οποίο θα τής πρόσφερε μετάλλια... Στην πορεία των χρόνων αγάπησε το άλμα επί κοντώ και θέλησε να το προσεγγίσει με πιο επαγγελματικό φακό, βλέποντας ότι είχε το ταλέντο να ανέβει ψηλά. Γι’ αυτό μετακόμισε στην Αθήνα, για να συνδυάσει πιο ιδανικά το ταλέντο της με τις σπουδές της στη νομική.

Η πρόοδός της ήταν εμφανής και συνεχής, με το αποκορύφωμά της να καταγράφεται το 2017. Στις 4 Φεβρουαρίου 2017, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέρασε για πρώτη φορά τα 4 μέτρα, επίδοση που επανέλαβε και στον ανοικτό στίβο, την ίδια χρονιά (20/05/17) στα Χανιά. Στις 30 Μαΐου 2017, στην πόλη Σεραβάλε τού Σαν Μαρίνο, κατέγραψε την κορυφαία επίδοση στην καριέρα της, τα 4,10μ., κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Ενάμιση μήνα μετά (15/07/2017), έζησε την κορυφαία στιγμή στην καριέρα της, αναδεικνυόμενη σε χρυσή Βαλκανιονίκης με 4,00μ., στην πόλη Νόβι Παζάρ τής Σερβίας! Τα 4,10μ. τα επανέλαβε και στις 9 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα.

Μία ξεχωριστή στιγμή για τη Μαρία Αριστοτέλους καταγράφηκε στις 30 Ιουνίου 2024, στην οποία έδειξε για ακόμα μία φορά την τεράστια ψυχική της δύναμη και τη γενναιότητα που την χαρακτήριζε. Προερχόμενη από πολύ δυνατές μάχες με τον καρκίνο και λίγο διάστημα μετά την πρώτη τεράστια νίκη της σε βάρος του, η «μαχήτρια της ζωής» θέλησε να κάνει τον τελευταίο αγώνα της και να πει το δικό της περήφανο «αντίο» στο αγαπημένο της αγώνισμα, αγωνιζόμενη στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα στη Λευκωσία!!!

Στα 15 χρόνια αγωνιστικής παρουσίας στο άλμα επί κοντώ, η Μαρία Αριστοτέλους αναδείχθηκε έξι (6) φορές Παγκυπριονίκης, κέρδισε ένα (1) χρυσό, δύο (2) αργυρά και ένα (1) χάλκινο μετάλλια στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης και είχε ως κορωνίδα των επιτυχιών της το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του 2017. Η κορυφαία επίδοσή της, τα 4,10μ., είναι η 3η καλύτερη όλων των εποχών στον κυπριακό στίβο.

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑ, σ ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον κυπριακό αθλητισμό και ιδιαίτερα στον στίβο, ως αθλήτρια. Σ’ ευχαριστούμε για όλα όσα μάς δίδαξες τα τελευταία χρόνια, για τον τρόπο αντιμετώπισης σημαντικών προσωπικών προβλημάτων, με την τεράστια δύναμη ψυχής, με τη λεβεντιά σου, τη γενναιότητά σου και το θάρρος σου... Καλό παράδεισο Μαρία μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου και να σε κατατάξει στο πλευρό του, μαζί με όλους τους άλλους Αγγέλους.

Με βαθύτατη θλίψη, ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ Περικλής Μάρκαρης, ο γενικός διευθυντής Αντώνης Γεωργαλλίδης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό της Ομοσπονδίας, όλοι οι προπονητές - προπονήτριες και οι συναθλητές - συναθλήτριές σου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένειά σου και ο Θεός να τους δώσει δύναμη και κουράγιο, για να αντέξουν αυτόν τον τεράστιο πόνο τού αποχαιρετισμού. Αιωνία η μνήμη σου Μαρία μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη... Καλό παράδεισο!

* Να αναφέρουμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Γέρι, την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, στις 17:00 το απόγευμα.

Κείμενο από την ΚΟΕΑΣ