Φανταστικός Καϊττάνης, στον τελικό της σφυροβολίας!

Τεράστια εμφάνιση πραγματοποίησε πριν από λίγο ο Κυριάκος Καϊττάνης, στο πρώτο προκριματικό γκρουπ της σφυροβολίας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Ο 19χρονος αθλητής τού Γενεθλή Σταύρου έριξε την 6κιλη σφύρα του να προσγειωθεί, στη δεύτερη προσπάθειά του, στα 72,85μ., που αποτελεί νέα ατομική επίδοση, πλησιάζοντας πάρα πολύ το όριο - απευθείας πρόκρισης, των 73 μέτρων. Το πιο σημαντικό για τον Καϊττάνη είναι πως κατέλαβε την 3η θέση στο πρώτο γκρουπ και έχει εξασφαλίσει στα σίγουρα την πρόκρισή του για τον τελικό, καθώς στο δεύτερο γκρουπ, το οποίο θα αρχίσει τις προσπάθειές του στις 11:20, μετέχουν μόνο εννέα (9) αθλητές, κάτι που σημαίνει πως ο δικός μας αθλητής είναι 100% στη 12άδα του τελικού!!!

Για τον Κυριάκο Καϊττάνη η σημερινή εμφάνισή του αποτελεί υπέρβαση των δυνατοτήτων του, αποδεικνύοντας πως με τη σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχεις πολλά. Επισημαίνουμε πως ο νεαρός αθλητής μας πήγε στο Τάμπερε με την τελευταία καλύτερη φετινή επίδοση από τους 19 συμμετέχοντες, κι όμως κατάφερε να ξεπεράσει κατά πολύ τον εαυτό του και να βρεθεί στον τελικό.

Ο τελικός της σφυροβολίας εφήβων είναι προγραμματισμένος για αύριο Παρασκευή (08/08/25), στις 15:50 το απόγευμα. Να αναφέρουμε ότι στην πρώτη βολή του ο Καϊττάνης έριξε στα 69,30μ., στην τρίτη στα 68,55μ., αλλά η δεύτερή του στα 72,85μ., τον έστειλε στον τελικό.Θερμά συγχαρητήρια Κυριάκο και Γενεθλή Σταύρου για την τεράστια επιτυχία στα προκριματικά. Καλή επιτυχία στον αυριανό τελικό!Photo credit: print screen from eurovisionsport.com (live streaming)#koeas #AthleticsCy #EAU20CH2025 #Tampere2025

ΣΤΙΒΟΣ

