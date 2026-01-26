ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε στην Κορτίνα

Η λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έφτασε (26/1) στην Κορτίνα ντ' Αμπέτσο- στο 50ό σκέλος ενός ταξιδιού στην Ιταλία-, η οποία συνδιοργανώνει τους Αγώνες με το Μιλάνο,κατά την 70ή επέτειο από την έναρξη των Χειμερινών Αγώνων του 1956.

 Η Κορτίνα και το Μιλάνο, θα αποτελέσουν τις κύριες βάσεις για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

 Η λαμπαδηδρομία νωρίτερα πέρασε από το Βάιντον, μια περιοχή που σημαδεύτηκε από μια καταστροφική τραγωδία το 1963, όταν μια κατολίσθηση σε βουνό προκάλεσε πλημμύρες που σκότωσαν περίπου 1.900 άτομα.

 Η Κορτίνα έχει πληθυσμό μόνο περίπου 5.000 κατοίκων, αλλά αποτελεί δημοφιλή προορισμό για εύπορους σκιέρ εδώ και γενιές.

 Ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της κωμωδίας της δεκαετίας του 1960 «Ο Ροζ Πάνθηρας», έχουν γυριστεί στην πόλη.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

