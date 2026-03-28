Ο Αντονέλι poleman και στη Σουζούκα

Πήρε... φόρα ο νεαρός οδηγός της Mercedes.

Ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι (Mercedes), εξασφάλισε για δεύτερο διαδοχικό Γκραν Πρι της Φόρμουλα Ενα (σ.σ. μετά τον αγώνα στην Κίνα) την pole position και θα εκκινήσει πρώτος στο Ιαπωνικό Γκραν Πρι, που θα διεξαχθεί αύριο (29/3).

Στην απαιτητική πίστα της Σουζούκα, ο 19χρονος οδηγός-θαύμα ήταν ο ταχύτερος, μπροστά από τον Βρετανό «ομόσταυλο» του, Τζορτζ Ράσελ και νυν πρωτοπόρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Αυστραλός, Όσκαρ Πιάστρι (McLaren).

Η σειρά εκκίνησης στο αυριανό Γκραν Πρι, έχει ως εξής:

1. Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:28.778

2. Τζορτζ Ράσελ (Βρετανία/Mercedes) 1:29.076

3. Οσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren-Mercedes) 1:29.132

4. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 1:29.405 

5. Λάντο Νόρις (Βρετανία/McLaren-Mercedes) 1:29.409 

6. Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Ferrari) 1:29.567

7. Πιερ Γκασλί (Γαλλία/Alpine-Mercedes) 1:29.691 

8. Αϊζάκ Χατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 1:29.978

9. Γκαμπριέλ Μπαρτολέτο (Βραζιλία/Audi) 1:30.274 

10. Αρβιντ Λίντμπλαντ (Βρετανία/Racing Bulls-Red Bull) 1:30.319

