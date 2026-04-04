Προθέρμανση πριν το Ρολάν Γκαρός με «μάχη γιγάντων» στο Μόντε Κάρλο

Από τα πιο σημαντικά τουρνουά της σεζόν στο τένις.

Ο Κάρλος Αλκαράθ καλείται να υπερασπισθεί τον τίτλο του στο χωμάτινο γήπεδο του Μόντε Κάρλο, στο ομώνυμο Masters 1000 (5-12 Απριλίου), αλλά και την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, με ισχυρό αντίπαλο τον Γιανίκ Σίνερ.

Ο 24χρονος Ιταλός ήταν σε έξαρση τον Μάρτιο, καθώς πέτυχε το «Sunshine Double», κατακτώντας τα τουρνουά Indian Wells και Miami Masters 1000, κάτι που του επέτρεψε να μειώσει τη διαφορά στους 1.190 βαθμούς πίσω από τον 22χρονο Ισπανό.

Μετά τις νίκες του στο Australian Open και στο Doha ATP 500 (σκληρό γήπεδο), ο Αλκαράθ έφθασε στα ημιτελικά στην Καλιφόρνια και στον τρίτο γύρο στη Φλόριντα. Στο Μόντε Κάρλο, που είναι το πρώτο μεγάλο τουρνουά σε χωμάτινο γήπεδο πριν από το Ρολάν Γκαρός (24 Μαΐου-7 Ιουνίου), η πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του νεαρού Ισπανού, τίθεται εν αμφιβόλω, την ώρα που ο Σίνερ θέλει ν΄αποδείξει πολλά, έχοντας χάσει το περυσινό τουρνουά λόγω τιμωρίας για ντόπινγκ.

Ο Ιταλός θα ανακτήσει την πρώτη θέση στην κατάταξη της ATP σε τρεις πιθανές περιπτώσεις. Δηλαδή, εάν φθάσει στα ημιτελικά και ο Αλκαράθ αποκλεισθεί νωρίτερα, εάν προκριθεί στον τελικό και ο Ισπανός χάσει στα ημιτελικά ή εάν κατακτήσει το τουρνουά.

