Ξενέρωσε με την Ατλέτικο ο Άλβαρεζ

Ξενέρωσε με την Ατλέτικο ο Άλβαρεζ

Δε βλέπει προκοπή στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Χούλιαν Άλβαρεζ.

Άφησε την Μάντσεστερ Σίτι για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Περίμενε πως η Ατλέτικο Μαδρίτης θα παρουσιαζόταν ανταγωνιστική και θα κόντραρε στα ίσια τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Έπεσε έξω ο Χούλιαν Άλβαρεζ. Οι «Ροχιμπλάνκος» απογοητεύουν στο ξεκίνημα της νέας σεζόν χάνοντας με το καλημέρα σημαντικό έδαφος στη διεκδίκηση του τίτλου της La Liga.

Ο Αργεντινός επιθετικός έχει θέση βασικού στους Μαδριλένους. Παλεύει σε κάθε ματς αλλά πολλές φορές αισθάνεται πως είναι απελπιστικά μόνος. Η ομάδα του αδυνατεί να ακολουθήσει τις άλλες μεγάλες δυνάμεις του ισπανικού ποδοσφαίρου. Η εικόνα αυτή απογοητεύει τον έμπειρο επιθετικό και τον βάζει μοιραία σε σκέψεις πρόωρης αποχώρησης.

Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ θέλουν τον Χούλιαν Άλβαρεζ

Ήδη στην Ισπανία διαρρέουν το ένα μεταγραφικό σενάριο μετά τον άλλον για τον Άλβαρεζ. O Aργεντινός δειλά δειλά βλέπει τον εαυτό του μακριά από το Μετροπολιτάνο. Θέλει να μη χάσει άλλο χρόνο και το καλοκαίρι με τη συμπλήρωση δύο σεζόν στη Μαδρίτη να βρει νέα ποδοσφαιρική στέγη. Να μετακομίσει σε μια άλλη ομάδα της ελίτ που μπορεί να του προσφέρει κορυφές και τίτλους.

Το ισπανικό Fichajes έχει φέρει στο φως δύο μεταγραφικά σενάρια. Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ ενδιαφέρονται για την απόκτηση του ταλαντούχου επιθετικού. Περισσότερο η πρώτη με τους «μπλαουγκράνα» να βλέπουν τον Άλβαρεζ ως τον ιδανικό διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Το συμβόλαιο του 37χρονου αρχισκόρερ ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και ο Αργεντινός θα ήταν η τέλεια λύση για την αντικατάστασή του στη κορυφή της επίθεσης. Για να τον αποκτήσει πάντως η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να… ματώσει!

