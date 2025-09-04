Τη δημιουργία του ΜΚΟ «Through My Eyes» ανακοίνωσε η Καρολίνα Πελενδρίτου

Η τρεις φορές Χρυσή Παραολυμπιονίκης, κάτοχος οκτώ Παραολυμπιακών μεταλλίων, Καρολίνα Πελενδρίτου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (01/9) τη δημιουργία του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Through My Eyes».

Αποστολή του Οργανισμού είναι «να προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση σε άτομα με αναπηρία, γυναίκες, παιδιά και αθλητές» όπως αναφέρει η ίδια σε σημείωμα της και εξηγεί: «Θέλουμε να ενισχύσουμε τις δεξιότητες κάθε ανθρώπου, ώστε να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να νιώθει ισότιμο μέλος μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως πλούτο».

Ο Οργανισμός «Through My Eyes» έχει σλόγκαν «από το σκοτάδι στο φως» και όπως εξηγεί η Καρολίνα «γεννήθηκε μέσα από τη δική μου πορεία – από το σκοτάδι στο φως – με οδηγό τη σπίθα της εσωτερικής μου δύναμης και την επιθυμία να προσφέρω στήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το όραμά μου: να δω τον κόσμο μέσα από τα δικά μου μάτια και προσδοκώ να τον κάνω καλύτερο για όλους».

Ομπρέλα όλων των δράσεων

Κάτω από την ομπρέλα του «Through My Eyes by Karolina Pelendritou», όπως είναι η πλήρης ονομασία, θα στεγαστούν όλες οι κοινωφελείς δράσεις της Καρολίνας Πελενδρίτου, όπως η φιλανθρωπική ημερίδα κολύμβησης «Blackened Goggles Challenge», που φέτος θα διεξαχθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά στις 12 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό. Αλλά και ομιλίες και εμφανίσεις που στόχο έχουν να εμπνεύσουν και να παρακινήσουν άτομα με αναπηρία, γυναίκες, νέους και αθλητές.

Δημιουργώντας το «Through My Eyes» η Καρολίνα Πελενδρίτου θέλει να αξιοποιήσει τις εμπειρίες της στον αθλητισμό και στη ζωή και τη δύναμη που κέρδισε μέσω των επιτυχιών της, προς όφελος συνανθρώπων μας «που χρειάζονται μια επιπλέον ώθηση για να ανοίξουν τα φτερά τους και να φτάσουν στα όρια των δυνατοτήτων τους», όπως αναφέρει.

«Μαζί μπορούμε περισσότερα»

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η Καρολίνα σημειώνει: «Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για όλους και να χτίσουμε ένα μέλλον γεμάτο προοπτικές».

Έλα μαζί μας!

· instagram.com/throughmyeyes.kp

· facebook.com/throughmyeyes.kp

· kp.throughmyeyes@gmail.com





